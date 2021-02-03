В лидерах роста к середине сессии пребывали обыкновенные акции Селигдара (+7,24%) и котировки ТГК-1 (+1,75%). В лидерах снижения были акции ТМК (-1,52%) и котировки Петропавловска (-0,95%).

Акции Селигдара в среду, судя по всему, “взлетели” вслед за скачком на Мосбирже бумаг дочерней компании Русолово накануне на 26%. На рынке олова (которое добывает в том числе Селигдар) еще с 2020 года наблюдается уверенный рост цен, а в эти дни котировки поднялись до максимумов с 2014 года на ожиданиях увеличения спроса на металл и опасений относительно ограниченного предложения.

C технической точки зрения обыкновенные акции Селигдара подскочили на заметно увеличившихся объемах, что с одной стороны говорит о явном интересе инвесторов. С другой, однако, уже к середине сессии бумаги отступили от её максимумов. Не исключено, что их динамика в конце недели будет повторять поведение Полиметалла, который ушел вниз после резкого повышения. Сигналом в пользу развития роста в район 51,64 руб. стало бы закрепление бумаг выше 49 руб. В обратном случае есть риски возвращения как минимум к 47 руб. (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Фундаментально затруднять повышение Селигдара будет отсутствие импульсу к росту в золоте и близость долгосрочных сопротивлений по олову (район 23 000 — 23 400 долл./тонну).