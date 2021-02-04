Развитие децентрализованных технологий и новый виток ажиотажного спроса на них не могли остаться незамеченными в России. Поэтому совсем не удивительно, что самый крупный представитель финансовой индустрии одним из первых задумался над внедрением этих технологий у себя. Ведь, с одной стороны, это дальнейшее закрепление тренда движения Сбербанка по пути технологичности, а с другой, отличная попытка перетянуть молодую целевую аудиторию, которая пока привыкла пользоваться в основном другими банками. Слухи о разработке собственной криптовалюты Сбербанка ходят уже давно и только теперь подтверждены официально. Попробуем разобраться в том, что же в итоге из этого может получиться.

За последние несколько лет Сбербанк взял активный курс на преобразование из просто банка в огромную экосистему продуктов, включающую в себя финансовые структуры, онлайн-кинотеатры, сервисы доставки и маркетплейсы, одним словом, полный набор сервисов, чтобы клиенту экосистемы не нужно было бы в будущем пользоваться чем-то еще кроме продуктовой линейки самой инфраструктуры.

Насколько полезно для экономики такое движение крупнейшего игрока в сторону монополии "внимания" покажет время, но, на мой взгляд, это всегда негативно.

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Полагаю, причина в полном понимании, что такие действия компании в итоге приведут к ее монополии в финансовом и смежных секторах и параличу множества компаний-конкурентов.

А ведь только конкуренция является топливом для развития технологий и экономики. Эта тема, конечно, достойна отдельного анализа и статьи, но одно уже понятно точно, что выражение "too big to fail" очень скоро по всему миру сможет приобрести новый оттенок, ведь схожие ситуации развиваются во всех крупных странах мира.

Остановившись на понимании того, что внедрение современного и перспективного продукта для Сбербанка являлось лишь вопросом времени, давайте подумаем, для чего же он может быть нужен, если это, конечно, не просто хороший PR-ход.

Тут кстати будет вспомнить о самой главной детали – законе о цифровых финансовых активах (ЦФА), который вступил в силу с 1 января 2021 года. Закон, по сути, приравнивает криптоактивы к имуществу, а также запрещает понятие "криптовалюты" как денежного суррогата и способа платежа.

Одновременно с этим Центробанк России активно продвигает внедрение цифрового рубля, который может стать исключением из закона и единственной легальной криптовалютой на территории страны, с точки зрения платежного средства.

Правда, наличие хешей и записей в блокчейне еще не дает права называть будущий цифровой рубль крипторублем, ведь от децентрализованной механики он будет очень далек и скорее будет похож на безналичное средство платежа, полностью подконтрольное напрямую ЦБ РФ.

Таким образом, Сберкоин с очень малой долей вероятности сможет стать именно способом проведения платежей, так как все мы помним, чьей капитуляцией закончилась "война" Сбербанка и регулятора за систему быстрых платежей.

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Получается, что остается всего два варианта логичного использования данного токена в будущем: просто PR-ход или использование его в качестве бонусной программы, которая объединит все сервисы экосистемы банка.

Не хочется верить в релиз очередной пустышки на рынке, тем более от Сбербанка, поэтому больше склоняюсь к тому, что токен станет разумным продолжением развития бонусной программы "Спасибо" от Сбербанка.

Превращение токена в бонусные баллы, отказ от использования его в качестве средства платежа, а только использование в виде программы лояльности, поможет полностью легально находиться ему в правовом поле России. Технологичность нового продукта, с одной стороны, позволит унифицировать бонусную программу в рамках всей экосистемы, в том числе на уровне взаимодействия сервисов с ней, а с другой стороны, поможет привлечь новых пользователей во всю экосистему банка.

Релиз Сберкоина, на мой взгляд, является огромным плюсом для всей корпорации, даже если он останется просто новой улучшенной программой лояльности, ведь при грамотной реализации это приведет к увеличению доли рынка, занимаемого банком, и неминуемо скажется в положительную сторону на росте финансовых показателей и росте фундаментальной стоимости акций банка.

Стоит ли говорить об огромных плюсах для криптосферы, в случае если лобби Сбербанка добьется успехов в признании Сберкоина платежным средством? Ведь это даст огромный потенциал для развития всего финтех-сектора России.



