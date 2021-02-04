Торговая динамика была разнонаправленной. Корректировались акции Полюса (-2,64%). Лидерами роста на фоне сообщений о дефиците металла и бэквордации контрактов на LME стали акции Русолова (+14,43%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 76.

Северсталь (-0,95%) отчитается за четвертый квартал по МСФО. Ожидается, что по итогам года выручка составила $7,07 млрд, EBITDA достигла $2,37 млрд, а прибыль — $1 млрд. Таргет по акции компании на горизонте 12 месяцев — 1550 руб. В случае позитивной реакции инвесторов на отчетность в феврале можно ожидать роста котировок в район 1370 руб.

Магнит (+0,33%) представит финансовую отчетность за четвертый квартал по международным стандартам. Выручка за год, по прогнозу, должна достигнуть 1,553 трлн руб., EBITDA ожидается на уровне 178 млрд руб., а прибыль — в размере 33 млрд руб. Ожидания инвестсообщества по темпам роста выручки на текущий год консервативны (+8,5%). Мы полагаем, что рост продаж превысит 13% на фоне высокой продовольственной инфляции и расширения сети. Консенсусная целевая цена по акции ретейлера на горизонте 12 месяцев — около 6200 руб. Резкого движения котировок можно ожидать в случае их выхода из диапазона 4900-5100 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Поддержку рынку и котировкам нефтегазового сектора окажет повышение цены на нефть после публикации данных о неожиданном сокращении запасов энергоносителей в США. Прогноз по паре USD/RUB: 74,50-75,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3350-3400 пунктов.



