Российский рынок акций вчера вновь выглядел слабее зарубежных аналогов, снизившись по Индексу Мосбиржи на полпроцента. По-прежнему на рынок сильно давят политические риски, в том числе реакция Запада на решение суда по Навальному. Все говорит о том, что на этом фоне отношения России с зарубежными странами вновь начинают ухудшаться, что провоцирует отток капитала нерезидентов из рублевых активов.

В частности, вчера возобновились распродажи ОФЗ, после того как на прошлой неделе на рынке госдолга наметилась стабилизация. Потери Индекса Мосбиржи гособлигаций в среду составили чуть более четверти процента, что является довольно серьезной дневной величиной для этого индикатора.

Во многом российский рынок акций вчера от более масштабных продаж удержала продолжавшая дорожать нефть. Министерский комитет ОПЕК+ принял решение не менять уровень добычи, что ожидалось рынком. Но при этом выразил предположение, что на протяжении всего нынешнего года будет наблюдаться дефицит нефти.

В результате, котировки «черного золота» ушли в район 59 долларов за баррель. Стоит отметить, что в последние дни нефть как правило снижается в период активности азиатских инвесторов и начинает рост с открытием европейских площадок. Поэтому не исключено, что сегодня цены могут дойти до 60 долларов за баррель, но это пока нам видится пределом роста. Более того, мы не исключаем быстрого падения под отметку 55 долларов.

В целом же внешний фон сегодня с утра складывается негативным. Примерно на четверть процента снижаются американские фьючерсы. В минусе практически все промышленные и драгоценные металлы. Так что нас ждет открытие торгов в «красной» зоне, и при ухудшении внешнего фона Индекс Мосбиржи вновь протестирует на прочность поддержку 3300 пунктов.

Агрессивным инвесторам можно попробовать открыть шорты по «Норникелю», который вчера показывал опережающий рост из-за дорожающей меди, а также Сберу и ВТБ, которые наиболее сильно подвержены санкционным рискам. Однако все короткие позиции стоит сопровождать короткими стопами и помнить, что особых причин для распродаж в Америке нет.

Рубль в паре с долларом провел волатильную сессию, во второй половине дня даже смог немного подрасти. Но принципиальных изменений по паре доллар-рубль не произошло: она осталась в районе 76. Сегодня вновь ждем ослабления российской валюты.

Кроме общего снижения аппетита к риску и «навальной истории», угрозы для рубля исходят от продолжающего дорожать на мировом валютном рынке доллара. Пара евро-доллар уверенно сверху вниз подбирается к отметке 1,20. Ее пробой спровоцирует закрытие длинных позиций по паре и кратковременный сильный рост курса доллара, что будет негативно для рубля.

В среднесрочной перспективе мы не видим поводов для роста российской валюты. Цель движения по паре доллар-рубль 78 остается актуальной.



