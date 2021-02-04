Рубль вновь попытается укрепиться в начале торгов
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился позитивный внешний фон. Основным фактором, способствующим покупкам в национальной валюте, вновь выступит ситуация на рынке энергоносителе, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, вплотную подойдя к отметке 59 долларов.
При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не даст дополнительных ориентиров рублю.
В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем умеренного укрепления национальной валюты на старте торгов, что приведет к снижению пары доллар/рубль в район 75,8 рубля. Однако в дальнейшем покупки в американской валюте могут возобладать, что позволит ей отыграть утренние потери и перейти к росту. В результате, доллар может закончить сегодняшний день выше 76 рублей. При этом он продолжает движение в диапазоне 75-77,5 рубля, который, на наш взгляд, останется актуальным в ближайшие сессии.
Напомним, что по итогам среды рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар и евро потеряли 0,4%, отступив ниже 76 и 91,4 рубля соответственно.
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