Северсталь представила сильные финансовые результаты за год, они существенно превзошли ожидания. Это вывело бумаги в лидеры роста, они прибавляют более 2%. Хотя в 4 квартале объем продаж сократился на 7% по отношению к 3 квартале, что объясняется эффектом высокой базы, рентабельность заметно улучшилась. Маржа EBITDA за квартал стала рекордной (41,2%). Компании помогла хорошая конъюнктура цен на сталь и уголь в конце 4 квартале. Северсталь полагает, что высокие цены сохранятся в 1 квартале нынешнего года.

Долговая нагрузка осталась на низком уровне (0,84х EBITDA) несмотря на рост чистого долга на 13%, до $2,03 млрд. Компания выплатит дивиденд 36,27 руб. на акцию (доходность около 2,5%). Мировая экономика восстанавливается, можно предполагать, что резкого падения цен и спроса не произойдет. По итогам 1 квартале выручка может достичь $1850 млн, EBITDA $700 млн. Можно также рассчитывать на сохранение высокого уровня дивиденда, годовой уровень доходности к текущему уровню может превысить 9%. Сохраняем цель 1480 руб. с возможностью пересмотра в сторону повышения на конец года.