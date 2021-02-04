Минфин сократил объем покупок валюты
Исходя из озвученных прогнозов, в период с 5 февраля по 4 марта Минфин сократит объем покупок валюты, по сравнению с январем, почти вдвое – до 45.6 млрд руб. (106.5 млрд руб. месяцем ранее). Снижение показателя опирается в первую очередь на изменение структуры нефтегазовых доходов и увеличения доли НДД за счет снижения доли НДПИ и почти не связано с «ошибкой» прогноза января.
Подобное снижение объемов сверхдоходов несколько удивило экспертов (медианная оценка: 110 млрд руб.) и нас (Росбанк: 90 млрд руб.), что должно оказать поддержку валютному курсу в ближайшие недели на фоне заметного снижения активности покупок. В сложившихся условиях, в паре USD/RUB может заметно вырасти сопротивление росту выше отметки 76.0 вопреки очередному раунду обострения санкционной риторики со стороны США, а для пары EUR/RUB целью может стать отметка 90.0.
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