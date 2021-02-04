В то время как рынок акций преодолевает небольшие откаты и "плывёт" вверх, внутри долгового рынка наблюдаются интересные движения.

Общий тренд на рост ставок не обошёл и корпоративный сегмент – доходности облигаций растут. У инвестиционных бондов это происходит быстрее, чем мусорных, это выливается в опережающую динамику ETF HYG относительно LQD (см. второй график ниже).

Хотя сужающиеся спреды корпоративных бондов к трэжерис свидетельствуют об общем успокоении рынка, возвращении его в норму, инвесторы в фонды облигаций предпочитают выводить средства из них. ETF на корпоративные бонды в последнее время претерпевают оттоки, особенно это коснулось мусорных облигаций.

Вероятно, у инвесторов есть опасения, что чрезмерные заимствования (даже по низким ставкам) в конечном итоге ухудшат финансовую устойчивость эмитентов.

Сохранение доступных условий кредитования после пандемии – важная задача для ФРС. Выступающие спикеры Федрезерва вновь подчёркивают, что с нынешнего пути сворачивать рано:

Буллард: Понижательные риски для экономики сохраняются

Буллард: ФРС пока далеко до сворачивания программы покупок активов

Эванс: Возобновление налогово-бюджетной поддержки и перспектива дополнительной помощи будут способствовать росту экономики

Эванс: Сейчас будет лучше, если налогово-бюджетная помощь окажется избыточной, нежели недостаточной

С учётом постепенно ускоряющейся инфляции, реальные доходности облигаций находятся около нуля. А поскольку накачка экономики деньгами (особенно «вертолётными деньги») продолжится, акции как класс активов представляются значительно более привлекательными, нежели облигации.



