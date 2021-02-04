Вчера вечером Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за последнюю неделю января. Согласно данным ведомства, впервые в этом году инфляция за неделю не изменилась. С начала года рост составил 0.7%.

В центре внимания - инфляция

Росстат показал даже не ноль, а снижение цен на подсолнечное масло, сахар песок, куриные яйца, на рис и хлеб. В итоге, индекс получился нулевым. Инфляция стабилизировалась, в правительстве могут выдохнуть, а в ЦБ с чистым сердцем на очередном заседании заявить, что инфляция скоро "заякорится" и ставки повышать не нужно.

А это значит, что поручение-пожелание президента о необходимости сохранения низких ставок будет выполнено. Наверно, теперь все должны быть довольны: и президент, и правительство, и Эльвира Сахипзадовна. Все, кроме российского населения, которое не может предъявить в магазине PDF Росстата о снижении цен.