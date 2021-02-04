В лидерах роста к середине сессии пребывали акции банка Санкт-Петербург (+2,58%) и котировки ЛУКОЙЛа (+1,98%). Акции Северстали подорожали на 1,36%. В лидерах снижения были обыкновенные акции Селигдара (-3,47%) и котировки Полиметалла (-2,43%), корректирующиеся после скачка наверх ранее на неделе.

Северсталь в четверг сообщила о падении чистой прибыли по МСФО в 2020 году на 42,5% при уменьшении выручки на 15,8%. Тем не менее в 4-м квартале по сравнению с предыдущим показатели компании улучшились – чистая прибыль подскочила в 2,3 раза при увеличении EBITDA на 8,2%.

C технической точки зрения в краткосрочной перспективе акции Северстали еще только пытаются восстановить восходящий тренд и расположены у средней полосы Боллинджера дневного графика (1320 руб.), до закрепления выше которой рискованно открывать новые "длинные" позиции. ADX указывает на возможную смену тренда, но по факту её еще не произошло. В среднесрочном периоде при пробое 1250 руб. бумаги могут дойти до 1190 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочный потенциал роста в случае отсутствия веских позитивных драйверов может быть ограничен 1400 руб.