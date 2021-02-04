Рубль с открытия устремился вверх, реагируя на сохранение восходящей динамики нефтяных цен. В начале дня глобальные площадки активно снижались, но незадолго до начала российской сессии стали возвращать утраченные позиции, нефть еще на старте четверга возобновила рост, вновь переписав годовые вершины.

Непродолжительное давление на рисковые активы оказало заявление кандидата новой президентской администрации на пост министра торговли США, что она не знает «никаких причин», по которым Huawei, ZTE и другие китайские компании не должны оставаться в списке торговых ограничений. Ранее инвесторы надеялись, что с приходом к власти Байдена отношения между США и Китаем в торговой сфере и секторе высоких технологий улучшатся.

Тем не менее инвесторы вновь не стали драматизировать негатив, сохраняя тактику выкупа любых провалов на фоне ультрамягкой монетарной политики крупнейших центробанков и в ожидании консенсуса по новым фискальным стимулам в США.

Дополнительную поддержку рублевым активам оказывает тот факт, что внесенный вчера на рассмотрение в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении России носит персональный характер, поэтому вряд ли сможет навредить отдельным секторам экономики или бизнеса.

В то же время развивающиеся валюты находятся под сильным давлением быстрого роста доллара. Хотя после нашего открытия он лишь ускорился, ситуация в секторе заметно улучшилась, многие представители значительно сократили потери, некоторые вышли в небольшой плюс.

Российский долговой рынок предпринимает еще одну попытку переломить крайне негативную тенденцию последних месяцев. Индекс гособлигаций RGBI демонстрирует неплохое восстановление от десятимесячного минимума, достигнутого вчера.

В середине сессии рубль приблизился к сильному сопротивлению, которое соответствует недельному максимуму по отношению к доллару и двухнедельному — по отношению к евро. После этого российская валюта стала сдавать позиции на умеренном ухудшении внешнего фона.

Нефть консолидируется около многомесячных вершин

В начале дня нефтяные цены повышались, вновь переписав двенадцатимесячные вершины, после чего перешли к консолидации. В данный момент котировки Brent находятся около отметки $58,8.

Более активному росту нефти препятствует устойчивая восходящая динамика доллара, оказывающая давление на другие сырьевые товары. Тем не менее участники нефтяного рынка продолжают ориентироваться в основном на позитивные тенденции рисковых активов, ожидая восстановления спроса на нефть, что на фоне сдерживания предложения со стороны ОПЕК+ должно обеспечить фундаментальную основу для более высоких нефтяных цен.

Доллар продолжает активно дорожать

После умеренного отката, произошедшего вчера вечером в рамках коррекции, сегодня индекс доллара (DXY) вернулся к поступательному росту, периодически обновляя двухмесячный максимум. Сейчас DXY прибавляет 0,3% около значения 91,4 п.

Европейская валюта с начала дня возобновила быстрое снижение. На старте российской сессии пара EUR/USD вновь переписала двухмесячный минимум, пробив психологически важный уровень 1,200, после чего продолжила сдавать позиции, теряя сейчас 0,35% вблизи отметки 1,199.

Техническая картина

Пара USD/RUB вновь немного не дошла до сильной поддержки 75,23 руб., оттолкнувшись от вчерашнего минимума 75,3 руб. Таким образом, доллар продолжает совершать разнонаправленные движения в рамках диапазона 75,23–76,50, поэтому до закрытия часовой свечки за его пределами более вероятно сохранение консолидации.



