Рост доллара на Forex может привести к возобновлению распродаж акций
Вчера за основную сессию Индекс Мосбиржи сумел подрасти на 0,85%. Причин восходящего движения было несколько. Прежде всего, это продолжившийся рост американских фьючерсов, а потом и индексов. Дорожала и нефть. Наконец, рынок обрадовался внесенному в Конгресс США законопроекту о санкциях в отношении России, который предусматривает «наказание» лишь должностных лиц за «нарушение прав человека».
Сегодня с утра внешний фон говорит в пользу продолжения покупок: на четверть процента растут американские фьючерсы. Полпроцента прибавляет нефть, уйдя выше 59 долларов за баррель. В плюсе промышленные и драгоценные металлы.
Под отметку 1800 долларов за унцию ушло золото. Но возобновление его роста – дело лишь времени, поэтому может быть стоит включить с среднесрочные портфели акции золотодобытчиков, которые будут также выполнять защитную функцию при возобновлении девальвации рубля.
Однако мы советуем проявлять большую осторожность при совершении покупок. Основная угроза как для российского, так и американского рынков акций исходит от укрепляющегося доллара. Пара евро-доллар уже ушла ниже отметки 1,20. Рост доллара негативен для сырьевых активов и свидетельствует о том, что многие игроки все-таки уходят в защитные долларовые активы.
Дорожающий доллар может стать причиной коррекции на американском рынке акций, вслед за которым мы будем падать опережающими темпами.
Перегретой выглядит и нефть, которая все меньше и меньше будет оказывать позитивное влияние на российские акции и рубль. Не исключено, что котировки ближайшего фьючерса на какое-то время уйдут выше психологически важной отметки 60 долларов за баррель. Но дальние фьючерсы торгуются дешевле, а все среднегодовые прогнозы по цене нефти также предполагают более низкие цены.
Не стоит забывать и про то, что сегодня пятница. Значит, к вечеру желание зафиксировать прибыль и сократить лонги будет возрастать.
Рубль вчера укреплением отыграл неожиданное решение Минфина резко сократить объем покупки валюты в рамках бюджетного правила, несмотря на подорожавшую нефть. Сегодня этот фактор уже перестанет действовать, и на рубль будет давить с одной стороны рост нефти, а, с другой, рост курса доллара к корзине мировых валют.
Не исключено, что с утра рубль попробует несильно укрепиться, но разворота пары доллар-рубль вверх можно ждать в любой момент. Покупать рубль против доллара на среднесрочную перспективу мы не советуем.
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