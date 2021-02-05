В пятницу, 5 февраля, российский фондовый рынок, вероятно, вновь откроет торги повышением, чему будет способствовать остающийся достаточно позитивным внешний фон. На мировых биржах продолжают преобладать покупательские настроения благодаря в целом неплохим данным макростатистики по ведущих экономикам, отчетностям компаний, а также надеждам на скорое принятие нового пакета стимулирующих мер в Штатах. Ситуация на фронте борьбы с коронавирусом также улучшается, хоть и медленно. Так, число новых заражений COVID-19 в мире постепенно уменьшается, тогда как темпы вакцинирования, наоборот, растут. Дополнительную поддержку российским акциям оказывают высокие цены на нефть, удерживающиеся у максимумов за год. Санкционные риски для РФ пока отошли на второй план.

В четверг, 4 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории. Инвесторы оценивали опубликованные финансовые результаты ряда компаний, а также вышедшие статистические данные. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю уменьшилось с 812 тыс. до 779 тыс. при прогнозах в 830 тыс. Между тем, уровень производительности в несельскохозяйственном секторе в четвертом квартале, по предварительным данным, снизился на 4,8% к/к, тогда как аналитики ожидали менее значительного снижения, на 2,8% к/к. Объем промышленных заказов, в свою очередь, увеличился в декабре на 1,1% м/м, что оказалось лучше прогноза, предполагавшего рост показателя на 0,7% м/м.

По итогам сессии Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,08%, до 31055,86 пункта; Индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,09%, до 3871,74 пункта; Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite повысился в цене на 1,23% и закрылся на уровне 13777,74 пункта.

Ведущие европейские индексы накануне в основном выросли за исключением британского FTSE 100. Индекс региона STOXX Europe 600 повысился на 0,56%, до 409,54 пункта.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги в плюсе, отыграв просадку предыдущего дня. Индекс МосБиржи повысился на 0,85%, до 3372 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,13% и закрылся на уровне 1402,71 пункта.

Сегодня на азиатских площадках преобладают позитивные настроения: к 8:30 мск Nikkei 225 вырос на 1,27%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,53%, а китайский CSI 300 увеличился на 0,56%.

Фьючерс на S&P 500 повысился на 0,19%. Мартовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,7%, до $59,25 за баррель; мартовские фьючерсы на нефть WTI торгуются в плюсе на 0,78% на уровне $56,67. Котировки золота прибавляют 0,36% и находятся на отметке $1797,6 за тройскую унцию.

Что касается макростатистики, внимание инвесторов сегодня будет приковано к официальному отчету по рынку труда США за январь. По оценкам аналитиков, занятость в несельскохозяйственных секторах страны в прошлом месяце увеличилась на 50 тыс. после падения на 140 тыс. месяцем ранее, а безработица осталась на отметке 6,7%. Кроме того, выйдут декабрьские данные по внешней торговле Штатов. В РФ будут опубликованы данные по инфляции в январе.

Из внутренних корпоративных событий отметим публикацию Сбербанком отчетности по РСБУ за январь.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи движется вблизи нижней границы среднесрочного восходящего канала, недалеко от которой также проходит 50-дневная скользящая средняя. Ожидаем продолжения подъема с возможным ретестом исторических максимумов.



