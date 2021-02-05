Азиатские рынки следуют за американскими индексами. Инвесторы не забывают своё увлечение всем новым. В Гонконге акции Kuaishou Technology подскочили на 200% после IPO. Главный бизнес компании — это короткие видео, которыми обмениваются пользователи и продажа виртуальных подарков. Японские индексы активно росли, но в этом случае объяснение кроется в ослаблении иены до 105,5 за доллар.

В начале года японская валюта прижималась к уровню около 103,0 иен за американскую единицу. Статистика дня особо не радовала. Всё в той же Японии индекс опережающих экономических индикаторов упал на 1,2% за декабрь. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь снизилась до 1,14%, но индекс доллара повышался на 0,05% до 91,58 п.