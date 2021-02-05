В четверг рублевые облигации восстанавливались в цене. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,27% годовых (-3 б.п.). Покупкам российских гособлигаций способствовало закрепление цен на нефть выше 58 долл за баррель Brent, а также улучшение ситуации с ликвидностью у российских банков. Структурный дефицит ликвидности в размере 0,7 – 1,0 трлн руб. в последнюю декаду января сменился профицитом в начале февраля.

" Инфляция

Инфляция стабилизировалась - все будут довольны, кроме населения

По данным Росстата инфляция за последнюю неделю января оказалось нулевой, что удержало годовой показатель на уровне 5,2 – 5,3%. Стабилизация инфляции на достигнутых уровнях в феврале-марте и последующее замедление во втором полугодии до 3,5 – 4,0%, как прогнозирует ЦБР, будет способствовать возвращению интереса к классическим ОФЗ с фиксированной ставкой купона. Основным риском для реализации данного сценария сейчас выступает рост мировых цен на продовольствие (ценовой индекс ФАО в usd в январе показал рост на 10,6% г/г).

Сегодня ожидаем продолжение умеренного роста цен рублевых облигаций с сохранением доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,20 – 6,30% годовых.