Рост нефтяных цен поддержал спрос на подешевевшие ОФЗ
В четверг рублевые облигации восстанавливались в цене. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,27% годовых (-3 б.п.). Покупкам российских гособлигаций способствовало закрепление цен на нефть выше 58 долл за баррель Brent, а также улучшение ситуации с ликвидностью у российских банков. Структурный дефицит ликвидности в размере 0,7 – 1,0 трлн руб. в последнюю декаду января сменился профицитом в начале февраля.
Сегодня ожидаем продолжение умеренного роста цен рублевых облигаций с сохранением доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,20 – 6,30% годовых.
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