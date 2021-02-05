На открытии вчерашних торгов котировки ОФЗ выросли вслед за восстановлением рубля. К середине дня доходности снизились на 3–6 бп. Однако некоторые локальные игроки решили воспользоваться отскоком в качестве повода для сокращения позиций, и в результате кривая частично растеряла достигнутый прогресс, закрывшись снижением доходностей всего на 2–3 бп к среде. Средний сегмент кривой смотрелся немного сильнее – в том числе 5-летний ОФЗ-26219 (YTM 5,77%) опустился в доходности на 6 бп, а все ближайшие выпуски потеряли по 3 бп. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже достиг 32 млрд руб., в 2,0 раза превысив среднедневного показателя за последний месяц. Объем сделок с длинными и среднесрочными выпусками с фиксированным купоном составил 17 млрд руб., а сделок с инфляционными линкерами было совершено на 10 млрд руб. Однако по итогам дня инфляционные линкеры закрылись без изменений. В динамике локальных рынков долга других развивающихся стран единого направления не было. Лучший результат показали 10-летние облигации Турции (-6 бп в доходности) и Венгрии (-5 бп). В то же время облигации Колумбии отстали от других бенчмарков, поднявшись в доходности на 6 бп.

В следующую пятницу состоится очередное заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, поэтому сегодня – последний день перед так называемой неделей тишины. Не исключено, что ЦБ направит участникам рынка сигнал относительно действий, которые могут быть предприняты через неделю. Также в центре внимания рынка – публикация данных об инфляции за январь, консенсус-прогноз Bloomberg по которой составляет 0,9% м/м. Последний релиз недельных цен вселил надежду на разворот инфляции: на этой неделе она впервые с сентября прошлого года составила 0%, во второй раз за последние три месяца оказавшись ниже 0,2% н/н.