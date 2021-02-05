Нефть меняет настроение в российских активах
Рывок нефти уже выше $59/барр. способствовал смене настроений в российских активах, оставив в тени как внутриполитические трения, так и внешние угрозы, в частности, очередные заявления команды Дж.Байдена о готовности "наказать" Россию.
Рубль стал одной из немногих валют развивающихся стран, которая укрепила позиции против доллара США: USD/RUB 75.56 на закрытии вчера (-0.6%), 75.00 сегодня с утра. Доходности ОФЗ-ПД сдвинулись на 2-4 бп вниз, правда, в течение дня движение достигало 5-6 бп.
Об устойчивой смене тренда пока говорить не приходится – слишком много точек контроля российские активы преодолевают каждую неделю.
Даже сегодня настроения могут испортиться в случае слабых данных по американскому рынку труда (16:30 мск) или негативных сюрпризов со стороны отечественной инфляции (19:00). На текущий момент речь идет исключительно о сокращении разрыва, который стал чрезмерно широк. Для сравнения, с начала года курс USD/RUB вырос на 1.6% на фоне рывка стоимости Brent вверх на 14.1% — и это в условиях отсутствия массированного выхода иностранных инвесторов из ОФЗ и умеренного (особенно в феврале) объема покупок валюты со стороны Минфина.
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