Курс единой европейской валюты в паре с долларом закрепился ниже ключевого уровня 1.2. Это позволило индексу доллара DXY выйти на уровень 91.5. Доллар укрепляется ко всем основным валютам, как следствие упали золото и серебро, пока держится рынки акций.

Когда доллар вырастет до 100 рублей и сколько он будет стоить в феврале

Во-вторых, судя по последним выступлениям руководства ЕЦБ, в Европейском центробанке серьезно обеспокоены, как они считают, несправедливым ростом евро к доллару: экономика Еврозоны слабее экономики США, ставки ниже, а евро растет.

Именно эта комбинация двух факторов привела к падению евро и укреплению доллара США. Думаю, что тренд будет развиваться, дальнейшие цели в паре евро-доллар находятся в районе 1.16-1.18. Так как евро имеет большой вес в индексе доллара, то это значит, что рост индекса будет серьезно влиять и на курс валют стран с развивающейся экономикой, следовательно, и на рубль.