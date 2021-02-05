Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль продемонстрировал мощное восходящее движение, обновив недельную вершину к доллару и двухнедельную — к евро.

Вчера после завершения у нас основной сессии рынок акций США ускорил рост, а внутридневной провал нефти был выкуплен, и она закрылась вблизи новых годовых вершин. Благодаря этому рубль к окончанию торгов вернул почти весь утраченный плюс.

Сегодня восходящее движение получило развитие, но после страта российской сессии глобальные площадки и нефтяные цены умеренно откатились, правда, нефть быстро возобновила рост. Небольшое ухудшение внешнего фона вызвало умеренный откат рубля и непродолжительную консолидацию, после чего он продолжил быстро укрепляться вслед за другими рынками.

По-прежнему каких-либо новых драйверов устойчивого роста рисковых активов не наблюдается, инвесторы продолжают действовать по старому проверенному сценарию, покупая только потому, что нет негатива. Этому способствуют ультрамягкие монетарные условия ключевых центробанков, а также стабильное сокращение новых случаев заболевания коронавирусом в мире.

В отличие от вчерашнего дня, сегодня большинство развивающихся валют демонстрирует уверенный рост. Восходящая динамика в секторе усилилась утром благодаря резкому снижению доллара.

Российский долговой рынок продолжает развивать восстановление. Индекс гособлигаций RGBI повышается вторую сессию подряд, приближаясь к недельной вершине.

В последние месяцы рубль существенно отстал от роста нефти. В результате рублевая стоимость барреля Brent подскочила к максимальным с середины 2019 значениям около 4500 руб. Эти уровни более комфортны с точки зрения доходов госбюджета и экспортеров.

Таким образом, наблюдавшаяся на протяжении большей части прошлого года переоцененность российской валюты к нефти исчезла, так как рублевая стоимость барреля вернулась к экономически обоснованным уровням. Благодаря этому рубль теперь будет более активно отыгрывать дальнейший рост нефтяных цен, а в случае их снижения, если оно не будет носить катастрофичный характер, сдержанно реагировать на этот негатив.

Нефть продолжает штурмовать многомесячные вершины

Вслед за позитивным стартом нефть умеренно сдавала позиции, но в начале российской сессии совершила рывок вверх, вновь переписав двенадцатимесячные вершины. Затем произошел откат, но к текущему моменту рост возобновился. Сейчас Brent торгуется около значения $59,7.

Росту нефтяных цен способствует сохранение восходящей динамики ключевых рынков, отражающее оптимистичные ожидания относительно скорости восстановления мировой экономики, а значит и спроса на нефть. Кроме того, в пятницу устранился один из немногих негативных драйверов для сырьевых товаров: доллар прекратил рост и стал активно сдавать позиции.

Доллар корректирует восходящий импульс

Вчера вечером американская валюта умеренно просела, но сегодня на старте дня возобновила рост. Индекс доллара (DXY) вновь переписал двухмесячную вершину, но утром стал проседать, ускорив снижение в начале наших торгов. Последующий резкий отскок не получил продолжения, DXY вновь сдал позиции, теряя сейчас 0,3% около значения 91,2 п.

Пара EUR/USD в начале дня находилась под давлением, обновив двухмесячный минимум. Однако утром европейская валюта стала активно повышаться, испытав кратковременную просадку в первой половине наших торгов. Сейчас пара EUR/USD прибавляет 0,4% около отметки 1,200.

Техническая картина

Пара USD/RUB сегодня поочередно пробила поддержку 75,23 и 74,84, в результате чего увеличилась вероятность развития более устойчивого нисходящего движения. Его первой целью может выступить уровень 74 руб.