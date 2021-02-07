Наступающая неделя полна сюрпризов для российского рынка
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Наступающая неделя будет полна сюрпризов для российского рынка.
Среди основных ее событий можно выделить следующее:
• Индекс потребительских цен Китая и США;
• Сальдо баланса внешней торговли Китая;
• Данные по промышленному производству в Германии;
• Индекс настроения потребителей США;
• Заседание ЦБ;
• Отчеты по запасам нефти от Американского института нефти и Минэнерго США.
Позитивные факторы для рубля и фондовых индексов:
• Повышение цен на нефть;
• Рост мировых фондовых рынков;
• Геополитические риски ослабли;
• Мягкая монетарная политика мировых ЦБ;
• Сенат одобрил бюджетный план стоимостью в $1,9 трлн, который предусматривает пакет мер, направленных на поддержку экономики США;
• Массовая вакцинация повышает вероятность быстрого снятия ограничительных мер.
Негативные факторы для рубля и фондовых индексов:
• Риски распространения коронавируса;
• Низкий спрос на ОФЗ.
ДОЛЛАР/РУБЛЬ
Курс доллара США на минувшей неделе снизился на 1,47%, до 74,64 руб. Рубль укрепился к «американцу» на фоне ралли на нефтяном рынке, ослабления геополитических рисков и падения индекса доллара в конце недели. Цена на нефть марки Brent поднялась до $59,75 (+8.61%) из-за выполнения обязательств по ограничению добычи на 99%, а также на ожиданиях увеличения спроса на нефть во втором квартале текущего года.
В пятницу доллар растерял прибыль после выхода неоднозначного отчета по рынку труда в США. Отчет показал, что занятость в январе восстановилась меньше, чем ожидалось. Данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону уменьшения. Чистый пересмотр составил минус 159 тысяч. После закрытия недели в плюсе, техническая картина на стороне российской валюты. На неделе с 8 по 12 февраля ожидается укрепление рубля до 73,50 рублей. По нефти ожидается продолжение роста котировок до 64,40 долларов за баррель, поэтому
нефтяной рынок должен оказать поддержку внутреннему валютному рынку.
ЕВРО/РУБЛЬ
Курс евро на минувшей неделе снизился на 2,15%, до 89,94 рублей. В пятницу рубль укрепился к евро меньше, чем к доллару США из-за резкого восстановления пары EUR/USD после публикации отчета по рынку труда в США. Если новые санкции в адрес России будут носить персональный характер, и не затронут крупные секторы экономики и бизнеса, то у рубля будет шанс у евро отыграть около 9%, до 81,50 рублей. На 8 по 12 февраля по паре евро/рубль ожидается снижение до 87.95. Из новостей стоит обратить внимание на отчет по изменению объема промышленного производства в Германии (понедельник), а также следить за новостями о коронавирусе и ограничительных мерах. Негативные новости окажут поддержку российской валюте, негативные — отсрочат укрепление рубля.
ИНДЕКС МОСБИРЖИ И ИНДЕКС РТС
За неделю индекс Мосбиржи повысился на 3,53%, до 3392,73 пунктов, индекс РТС — на 4,69%, до 1431,76 пунктов. Индексы возобновили рост с понедельника и перекрыли падение за предыдущую неделю на фоне укрепления рубля, повышения цен на нефть и мировых фондовых индексов. Многие акции показали рост больше 15%. За неделю покупатели пришли в себя и готовы с новой силой покупать акции, которые входят в состав индексов. В первой половине недели по индексам ожидается нисходящая коррекция примерно на 1,5-2,2%. Без негативных новостей и сохранении положительной динамики по рублю и нефти по индексу Мосбиржи цель находится на отметке 3440 пунктов, индексу РТС — 1465 пунктов.
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