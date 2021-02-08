Прошедшая неделя прошла под знаком бурного роста на западных площадках
Европейский фондовый рынок мало изменился в конце положительной недели. Разочаровавшие данные из США подчеркнули влияние пандемии коронавируса, в то время как данные из Германии показали снижение заказов в промышленности. По итогам 5 рабочих дней общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 прибавил 3,5%. Европейские индексы продемонстрировали положительную динамику за неделю: британский FTSE 100 +1,4%, немецкий DAX +4,6%, CAC +4,6%.
В пятницу основные фондовые индексы США немного выросли, но отступили от максимумов, достигнутых в начале сессии, так как участники рынка пытались не обращать внимания на неутешительные данные по занятости и вместо этого сосредоточились на правительственных стимулах и новостях о вакцинах.
В пятницу вышли неоднозначные данные по рынку труда в США. Министерство труда заявило, что число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 49 000 в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали рост числа рабочих мест на 50 000 в январе. В то же время уровень безработицы в январе составил 6.3% по сравнению с 6.7% в декабре.
Сенат США рано утром в пятницу принял план бюджета, который позволит принять пакет помощи от COVID-19 президента Джо Байдена на сумму $1,9 трлн в ближайшие недели без поддержки республиканцев.
Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +3,89%, S&P +4,65%, Nasdaq +6,01%.
На текущей неделе ожидается небольшое количество событий.
В понедельник с речью выступит глава ЕЦБ Лагард.
Во вторник Германия заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрьВ четверг в еврозоне выйдет прогноз по экономике от Еврокомиссии. В пятницу Британия заявит об изменении объема ВВП за декабрь и 4-й квартал, а также объема промышленного производства, производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли за декабрь.
В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию изменения уровня вакансий и текучести рабочей силы за декабрь во вторник. В четверг США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США опубликуют индекс настроения потребителей от Университета Мичигана за февраль.
Свои финансовые результаты опубликуют Walt Disney, General Motors, Twitter, Cisco Systems, Coca-Cola, PepsiCo.
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