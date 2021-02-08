Покупки ОФЗ активизировались на фоне приближения Brent к 60 долларам
В пятницу доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,20% годовых (-7 б.п.), полностью отыграв потери начала недели. Спрос на ОФЗ вырос на фоне роста нефтяных цен до максимума с начала 2020 г. Позитивным фактором также стала нулевая инфляция за последнюю неделю января и улучшение ликвидности у российских банков. Банки вновь стали размещать в ЦБР больше средств, чем привлекать. За прошлую неделю структурный дефицит на 0,9 трлн руб. сменился структурным профицитом на 0,7 трлн руб. Приток ликвидности в систему позволит банкам нарастить вложения в ОФЗ.
В эту пятницу предстоит заседание ЦБР по ставке. Мы ждем сохранения уровня 4,25%. В январе инфляция выросла до 5,2% годовых. В ответ на заметное превышение 4% цели по инфляции регулятор скорее всего уберет сигнал о наличии потенциала для смягчения ДКП в этом году. Сохранение ставки и ужесточение риторики ЦБР, по нашему мнению, уже учтено в ценах ОФЗ.
На текущей неделе при сохранении нефтяных цен вблизи текущих уровней доходности 10-летних ОФЗ может сместиться в диапазоне 6,10 – 6,20% годовых.
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