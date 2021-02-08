В пятницу Индекс Мосбиржи сумел прибавить 0,6% и закрыться вблизи не сильного сопротивления 3400 пунктов. Сегодня с утра оно будет пробито. Внешний фон зовет к возобновлению покупок: американские фьючерсы подрастают почти на полпроцента, нефть штурмует отметку 60 долларов за баррель.

В пятницу суд Красноярского края вынес решение о взыскании с дочки «Норникеля» 146,2 млрд руб ущерба за разлив топлива в Норильске в прошлом году. На этой информации акции ГМК в моменте падали более чем на 3%, но к закрытию торгов большая часть просадки была выкуплена. Необходимость компенсации «Норникелем» ущерба ранее отыгрывалось рынком, и считаем, что данные выплаты уже заложены в котировки. Поэтому по-прежнему позитивно смотрим на бумаги компании. Сегодня они могут выглядеть чуть лучше рынка, в том числе за счет продолжения отыгрывания пятничного негатива.

Должен продолжить рост и Сбербанк, среднесрочным драйвером подъема котировок которого остается отличная отчетность за январь и продолжающийся приток средств нерезидентов в российские акции. На прошлой неделе акциям банка удалось сломать краткосрочный нисходящий канал, и теперь у них нет технических проблем для восходящего движения.

Очень непонятная ситуация с акциями Московской биржи – они долго торгуются в боковике и не приняли участия ни в росте начала года, ни в нынешнем. Считаем, что бумага, являющаяся одной из самых перспективных на российском рынке, в любой момент может «выстрелить», отыгрывая отставание от рынка.

Среди «нефтянки» наиболее перспективно выглядит «Лукойл». Однако здесь стоит соблюдать осторожность. После 5 сессий непрерывного роста нефть выглядит перекупленной. Котировки находятся в районе 60 долларов за баррель, который еще в прошлом году казался фантастическим. Дальние фьючерсы на нефть торгуются дешевле ближайшего, что говорит о том, что рынок ждет снижения цен.

Не исключено, что нефть подорожает еще на доллар-два, но коррекция на рынке нефти может наступить в любой момент. Ее целью станет отметка 55 долларов за баррель.

Пара доллар-рубль закончила прошлую неделю на не очень сильной поддержке 74,7. Сегодня она будет пройдена вниз. Февраль и март традиционно являются месяцами роста курса рубля из-за сильного платежного баланса России. Поэтому, если не появятся новые политические риски или какой-либо непредвиденный негатив, рубль вполне может немного укрепиться, или как минимум остаться в нынешних ценах. Пока же очень сильной поддержкой по паре выступает район 73. Нужны будут очень весомые поводы, чтобы его преодолеть.

Некоторым настораживающим моментом сегодня является небольшое укрепление доллара к основным мировым валютам. Вроде растут все рисковые активы, но доллар падать не хочет. Это наводит на мысль, что коррекция на мировые финансовые рынки может вернуться в любой момент. Поэтому все покупки стоит сопровождать короткими стопами.



