Полагаем, что Банк России на заседании 12 февраля сохранит ключевую ставку неизменной на рекордном минимуме в 4,25% годовых. Считаем, что регулятор может ужесточить сигнал о будущих действиях и фактически подтвердить завершение цикла смягчения денежно-кредитной политики.

В пользу сохранения ставки неизменной выступают следующие факторы.

Во-первых, ускорение инфляции из-за роста продовольственных цен, повышения издержек бизнеса вследствие пандемии коронавируса и растянутого эффекта переноса в цены ослабления рубля. К началу февраля годовая инфляция, по нашим оценкам, составила 5,2% — что заметно выше таргета ЦБ в 4%. Мы ожидаем пика годовой инфляции на уровне 5,2% в январе-феврале и дальнейшего замедления до 4% к концу года.

Во-вторых, последняя статистика по экономике оказалась лучше ожиданий, что уменьшает необходимость дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки экономики. Росстат сообщил, что ВВП страны в 2020 году сократился на 3,1%. Снижение оказалось значительно меньшим, что ожидали в ЦБ (4,0-5,0%). В этом году мы ожидаем восстановительный рост экономики на 3,2% благодаря повышению цен на нефть и взятию пандемии под контроль. На фоне улучшения эпидемической ситуации индексы деловой активности от IHS Markit за январь указали на возобновление роста как в промышленности, так и в секторе услуг.

В-третьих, фактором неопределенности остается политика новой администрации США в отношении России. Новый американский президент Джо Байден заявил, что исключает «перезагрузку» в отношениях с Россией и готовит новые меры в ответ на её «агрессивные действия». В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жёстких антироссийских санкций (госдолг, банки) от новой администрации Байдена. Однако, повышенная неопределенность негативно сказывается на отношении инвесторов к рублевым активам. При этом Банк России должен быть готов быстро отреагировать на случай ухудшения отношений с США, и относительно высокая рублевая процентная ставка помогает снизить риски оттока капитала.

В базовом сценарии (вероятность 50%) мы ожидаем, что Банк России будет удерживать ключевую ставку 4,25% на протяжении всего 2021 года. Постепенное возвращение ставки в нейтральный диапазон 5-6% начнется в 2022 году на фоне уверенного восстановления экономики и инфляции.

В рисковом сценарии (вероятность 30%), в случае длительного преобладания проинфляционных факторов или нового витка ослабления курса рубля из-за санкционных рисков Банк России может начать возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон 5-6% уже в этом году. Так ряд рыночных индикаторов указывает на ожидания повышения ключевой ставки на 25 б.п., до 4,5% в течение полугода.

Наконец, в дезинфляционном сценарии (вероятность 20%) Банк России может еще один раз снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 4% во втором полугодии. Это будет возможно в случае резкого замедления инфляции ниже целевых 4% из-за подавленного спроса, спокойного внешнего фона и укрепления рубля.

Отметим, что в России, как и во многих развивающихся странах, цикл монетарного смягчения подошёл к концу и уже видны признаки разворота в сторону нормализации ДКП. Центробанк Турции в декабре повысил ставку для борьбы с высокой инфляцией. Рынок ожидает, что в Бразилии Центробанк начнет повышать ставку уже в марте. В ЮАР ставка ЦБ достигла дна и следующим шагом регулятора станет повышение ставки в 2021-2022 годах.



