Прирост потребительской инфляции составил 0.67% м/м, замедлившись с 0.83% м/м в декабре. Однако годовая оценка продолжила рост, вплотную приблизившись к 5.2% г/г.

В то время как рост годовой оценки остается следствием эффекта базы, ключевые компоненты потребительской корзины без учета сезонных факторов показали смешанную динамику. В частности, цены на продукты питания (без овощей и фруктов) замедлили рост до 5.9% в годовом выражении (8.9% в декабре), а цены на рассчитываемую нами корзину нерегулируемых товаров и услуг – до 4.1% в годовом выражении (4.8% в декабре). Однако цены на нерегулируемые услуги продемонстрировали ускорение до 3.4% в годовом выражении (2.8% в декабре), что может стать основной точкой контроля Банка России по мере возвращения экономики к «нормальным» условиям функционирования.

В свете наблюдаемого ускорения роста цен мы ожидаем уточнения риторики и прогнозов Банка России на ближайшем заседании 12 февраля. При этом, мы полагаем, что риски рефляционного сценария в мировой экономике могут потребовать от регулятора переосмысления стратегии нормализации процентных ставок в России. В частности, мы полагаем, что пространство для дальнейших снижений ключевой ставки закрыто на горизонте 2021-2023 гг.