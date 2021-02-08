Хаос на рынках. Кто может спасти ситуацию?
Центральные банки решили не замечать инфляцию. Как известно, первыми этой страусиной монетарной политики стали придерживаться в ФРС США. Там решили, что главная цель – стимулирование рынка труда и экономического роста, и у них есть возможность допустить скачок инфляции выше традиционных целей, причем в ФРС никогда четко не обозначали, насколько продолжительным может быть этот период.
Затем аналогичные мысли стали высказывать в Европейском ЦБ, даже Банк России де-факто придерживается такой политики.
Однако, как бы центральные банки ни прятали голову в песок, реальная ситуация развивается по своим инфляционным законам. Если ЦБ не замечает инфляцию, то это не значит, что ее нет, и она не оказывает влияние на активы.
Сегодня доходности по казначейским облигациям США достигли максимума с февраля прошлого года, по 30-летним бумагам 2%. Судя по всему, процесс будет развиваться дальше. Рост доходности означает ужесточение финансовых условий, переоценку активов, рост рисков в экономике.
Остановить на какое-то время эту тенденцию может решение ФРС о фиксации кривой доходности, но, во-первых, они не собираются пока этого делать, а, во-вторых, в этом случае рынки, потеряв классический индикатор, начнут реагировать на другие инфляционные показатели, которые ФРС не в состоянии зафиксировать.
Скажу так, в феврале 2021 года мировой финансовый рынок подошел к финальной черте, после которой необходима нормализация монетарной политики или наступит неуправляемый хаос.
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