В лидерах роста к середине сессии пребывали акции М. Видео (+6,13%) и котировки ТГК-2 (+2,83%). Расписки TCS Group подорожали на 2,53%. В лидерах снижения были бумаги ФосАгро (-0,76%) и котировки МТС (-0,70%).

Акции М. Видео росли без очевидных фундаментальных причин. Во вторник компания опубликует операционные результаты за 4-й квартал, а также проведет День стратегии.

Бумаги TCS Group повышаются в преддверии квартальной ребалансировки индексов MSCI во вторник, 9 февраля, по итогам которой расписки банка могут перейти из индекса малой капитализации в основной индекс.

C технической точки зрения интерес к распискам TCS Group, исходя из сдержанных объемов на Мосбирже, на данный момент выглядит умеренным. В то же время котировки остаются выше краткосрочной поддержки 3140 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что вполне позволяет рассчитывать на скорое обновление январского пика 3564 руб. и при благоприятном решении MSCI движение ещё выше.