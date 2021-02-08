Расписки TCS Group растут перед решением MSCI
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции М. Видео (+6,13%) и котировки ТГК-2 (+2,83%). Расписки TCS Group подорожали на 2,53%. В лидерах снижения были бумаги ФосАгро (-0,76%) и котировки МТС (-0,70%).
Акции М. Видео росли без очевидных фундаментальных причин. Во вторник компания опубликует операционные результаты за 4-й квартал, а также проведет День стратегии.
Бумаги TCS Group повышаются в преддверии квартальной ребалансировки индексов MSCI во вторник, 9 февраля, по итогам которой расписки банка могут перейти из индекса малой капитализации в основной индекс.
C технической точки зрения интерес к распискам TCS Group, исходя из сдержанных объемов на Мосбирже, на данный момент выглядит умеренным. В то же время котировки остаются выше краткосрочной поддержки 3140 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что вполне позволяет рассчитывать на скорое обновление январского пика 3564 руб. и при благоприятном решении MSCI движение ещё выше.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210208/832992685.html