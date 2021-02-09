Идёт 13-й год "бычьего" рынка. По мнению большинства профессиональных инвесторов и экспертов, за это время образовался колоссальный пузырь, который грозит лопнуть в любой момент. Одновременно с этим за последние годы растет количество "новобранцев", желающих заработать на этом поприще. Их уже многие миллионы.

К сожалению, большинство из них обречено потерять часть или даже все свои деньги. Это беспокоит руководство страны и Центральный банк. Во многом вина за потери лежит на армии "учителей", которая растёт пропорционально росту котировок на рынке. О том, как избежать ошибок в этом трудном деле и чему учить будущих инвесторов размышляет международный финансовый консультант, автор книги "Когда плохо — это хорошо" Исаак Беккер.

Стать хорошим инвестором сложно, далеко не каждому обещан успех. Очень важно с самого начала заложить здоровую основу, дать правильный толчок для формирования рационального мировоззрения. Сложно переоценить и роль учителя, несущего в массы начальные знания. Вот почему я хочу остановиться именно на базовых правилах, от знания и понимания которых будет зависеть, сможете ли вы стать успешным "игроком" на глобальном рынке либо превратитесь в очередного лузера.

Главный обман

Зарабатывать деньги на фондовом рынке "очень просто": купи дёшево — продай дорого. Например, вложился в акции знаменитой теперь компании Zoom Video Communications, Inc. (ZM) в начале прошлого года и, смотришь, к октябрю уже сделал свои 550%. Поди плохо! Такой или подобный пример обязательно присутствует в любой программе обучения, после которой преподаватель победно смотрит на своих учеников, мол, знай наших!

Поэтому правило первое гласит: результативные инвестиции — это очень и очень сложный труд.

Мы все хороши задним умом, и тот же учитель, который поначалу кажется вам большим волшебником, вряд ли скажет во время своей лекции, какая компания будет следующим Zoom. Потому, что если бы он знал это, то давно уже был миллионером и не занимался учебой новобранцев — работой, которая при всей своей важности, не приносит больших прибылей.

Думай о потерях

Начинающий инвестор всегда прикидывает, какой доход можно извлечь из вложения своих денег в ту или иную бумагу.

С одной стороны, это совершенно правильный подход, с другой — его всегда нужно дополнять хоть приблизительным размером возможных потерь.

Продолжу свой пример с Zoom. Скажем, воодушевленный услышанной историей наш герой решает купить на $10 тыс акции этой компании в середине октября 2020 года и делает это по цене $562 за акцию. После этого бумага Zoom, как назло, снижается на 37,7% и к концу года стоит уже $350. Вместо начальных $10 тыс за два с небольшим месяца мы имеем $6,228. Хорошая инвестиция!

Зачем все это?

Вот вопрос, который должен задать каждый учитель своим ученикам. Зачем ты хочешь прийти со своими деньгами на рынок? Можешь ли ты и твоя семья позволить себе потери? В каком размере? На какой срок ты можешь инвестировать свои сбережения: на месяц, год, три или пять лет?

На мой взгляд, человек должен приходить на фондовый рынок только с теми деньгами, которые он может потерять без большого ущерба для себя.

Вот о чем должен быть первый урок, а не рассказ о том, как просто инвестировать. Такой хорошо проведённый "тест" должен в самом начале отсеять часть слушателей (учеников) и поддержать остальных в правильности их выбора.

Например, если у вас есть свободные деньги на пару месяцев, и вы решили немного заработать, то это — большая ошибка, и вам нечего делать на рынке ценных бумаг.

Нужны годы

Помните, что любой самый лучший курс для начинающего инвестора, который будет длится неделю или месяц — это просто обычный ликбез, всего лишь некое введение в предмет: если вы научились "писать", то это вовсе не означает, что вы готовый "писатель".

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Именно это должен сказать преподаватель своим ученикам на первом и последнем занятии, а не рекомендовать им сразу открыть счёт у "самого лучшего" (своего) брокера, с которым деньги польются рекой. Это вообще должно быть запрещено.

Компании, которые предлагаю брокерские услуги, должны быть отделены "китайской стеной" от обучения начинающих инвесторов.

Постепенно и немного

Эти два слова должны как можно чаще звучать на занятиях. Да, начинающему инвестору нужен практический опыт, ему следует самому инвестировать и начинать чувствовать рынок. Без этого никак.

Но делать это следует на небольших суммах, постепенно переходя от более простых к более сложным инструментам.

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Разнообразные методы

Обязательная часть любого обучения — разнообразие подходов к инвестированию личных денег на фондовом рынке. Особенно тех, которые больше всего востребованы и не связаны с риском неоправданных потерь.

Например, следует обязательно рассказывать о долгосрочных программах накопления на пенсию или ту или иную крупную покупку. Не нужно обходить стороной и простые методы пассивного инвестирования.

Это ни в коем случае не станет лишним и для тех, кто видит себя крутым "охотником" на рынке и стремится к большим и быстрым заработкам, занимаясь рискованным трейдингом.

Книги

Они были всегда главным источником знаний для новых инвесторов на фондовом рынке. Однако сейчас, к сожалению, это не так. Обучение основам инвестирования перешло от книг в разнообразные "двухдневные" курсы, оnline формы обучения, на YouTube каналы, постоянные уроки "бывалых" в различных социальных сетях.

В этом новом "раскладе" происходит очень важный качественный сдвиг, в результате которого частный инвестор теряет главное: правильный "стержень – фундамент", который можно сформировать только на хороших книгах. Именно на него затем "нанизываются" те или иные новые знания, которые человек получает всю свою жизнь.

На мой взгляд, без этого новоиспечённый инвестор просто обречён быть вечным "флюгером", который постоянно находится в поиске идеальной инвестиционной возможности, и который в конце концов остаётся ни с чем.

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Что делать?

В заключение посоветую всем, кто хочет инвестировать на фондовом рынке, быть внимательным и разборчивыми по отношению к тем, кто зазывает их на разного рода обучение. Помните, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и любые курсы без денег означают, как правило, только одно — отложенный "платёж", причём в несопоставимом размере.

Не забывайте, что у настоящего инвестора нет времени постоянно "торчать" на конференциях, различного рода собраниях, читать лекции и проводить вебинары. Научитесь различать красивую и увлекательную речь от умения самому зарабатывать на рынке: сегодня, завтра, послезавтра. Как распознать все это? После прочтения, например, хоть одной книги Питера Линча вы откроете глаза и по-другому увидите мир вложений и их интерпретацию от разного рода самозваных "гуру".

И последнее: не забывайте, что не все нужно делать самому. Вы ведь не шьёте себе костюм и не делаете обеденный стол или шкаф. Точно также с инвестициями.

Возможно, что ваша душа "не лежит" к этому или просто нет времени во всем разбираться, тогда, скорее всего, лучше обратиться к профессионалам, которые только этим и занимаются.



