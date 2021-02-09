Вчера российский рынок акций мощно вырос, прибавив почти 1,6%. Трейдеры отыгрывали как позитивный внешний фон, так и отставание от западных индикаторов, вызванное рисками введения санкций. Но сейчас санкционные риски практически сняты, и мы радостно бросились догонять Америку.

Покупки шли широким фронтом, что говорит о настрое инвесторов на рост рынка.

Однако сегодня с утра картина складывается не столь радужная, как вчера. Американский рынок рос 6 сессий подряд, причем последние 3 обновлял исторические максимумы. А новых поводов так и не появилось. По-прежнему отыгрываются ожидания принятия «пакета Байдена» объемом 1,9 трлн долларов, и снижение заболеваемости коронавирусом вкупе с увеличением вакцинируемости населения.

В общем, рост выглядит не очень обоснованным и небольшой коррекции стоит ждать в любой момент. Сегодня перед нашим открытием американские фьючерсы торгуются около нуля. Но многие российские бумаги поддержит повышение цен на сырьевые ресурсы, спровоцированный ослаблением доллара к основным мировым валютам. Дорожают практически все промышленные и драгоценные металлы, нефть пытается перевалить отметку 61 доллар за баррель.

С учетом вечернего подъема фондовой Америки, открытие торгов нас ждет в плюсе по Индексу Мосбиржи. Лучше рынка обещают быть металлурги, в том числе «Норникель», а также нефтянка. Стоимость нефти превысила $61 за баррель

Но сейчас мы рекомендуем совершать только точечные спекулятивные покупки. Особенно это касается нефтяного сектора. Нефть сегодня демонстрирует 7 день безоткатного роста, при этом бэквордация во фьючерсах лишь нарастает. Ежу понятно, что коррекция в нефти неизбежна. Вот только непонятно, когда она произойдет и насколько сильной будет. При ухудшении общего фона нефтяные «медведи» будут пробовать загнать котировки к первой поддержке на уровне 55 долларов за баррель.

Наиболее безопасной и перспективной бумагой для лонгов видится Мосбиржа. Акции биржи не поучаствовали в ралли начала года, слабо откликнулись на снижение санкционных рисков, а сейчас пытаются пробить вверх боковик. В случае успеха вполне возможно движение в район исторических максимумов.

Рубль вчера торговался очень волатильно, но все-так смог закрепиться ниже несильной поддержки 74,7. Сегодня перед нашим открытием на малоликвидном пока рынке Форекс рубль отвоевывает у доллара еще 30 копеек.

Если продолжится снижение курса доллара к корзине мировых валют и хотя бы не упадет нефть, то пара доллар-рубль попробует завершить день ниже отметки 74. Однако рублевым оптимистам хочется напомнить про близость очень сильной поддержки 73, ниже которой пара доллар-рубль была лишь в августе прошлого года.