По итогам торгов 8 февраля индекс МосБиржи поднялся на 1,57% до 3445,90 п., а РТС на 2,13% до 1462,22 п. На динамику отечественного рынка наиболее сильное влияние оказывали внешние факторы. Нефть пробила отметку $60 за баррель Brent. В США одобрение пакета «Спасения Америки» за $1,9 трлн становится формальностью. Вакцинация в мире проходит далеко не гладко, но всё же идёт. Даже «Северный поток-2» неожиданно стал не столь неприятен в Европе на фоне сильных холодов. Активность отечественных инвесторов была невысокой. Объём сделок на основной секции Московской биржи составил 79,666 млрд рублей. Самый сильный рост показали финансовый сектор (+2,54%), потребительский (+2,03%), а также нефти и газа (+1,73%). Слабее всех оказались телекоммуникации (-0,4%). Интерес инвесторов к финансовым и потребительским акциям частично может быть связан с информацией в СМИ о возможном увеличении социальных расходов правительства на 500 млрд рублей. Укладку "Северного потока - 2" в Дании завершат в апреле

«Газпром» (+2,2%) в последнее время получает довольно много позитивных событий и развитий ситуации. Холодная зима 2020-2021 показала, что без российского газа в Европе тепло станет слишком дорогим, а иногда недоступным. На этом фоне судно «Фортуна» начала укладку труб «Северного потока-2» в датских водах. В декабре 2020 года средняя цена поставки газа «Газпрома» в Европу поднялась до $156,7 за 1000 кубометров, а выручка достигла $3,09 млрд. За весь 2020 год, по данным ФТС, средняя цена составила $126,7 за 1000 кубометров, а выручка $25,30 млрд. Для сравнения, в 2019 году выручка от экспорта составила $41,6 млрд. В январе цены на газ продолжили расти, да и в феврале ситуация на газовом рынке Европы существенно не улучшилась. К 3 февраля текущего года запасы в ПХГ упали ниже 50% от максимальной загрузки. Ситуация осложняется тем, что почти весь свободный СПГ уходит на рынки Азии, где цены заметно выше европейских.

Таким образом, поставки СПГ в Европу упали почти вдвое, по сравнению с прошлогодним показателем. Если говорить о лидерах дня, то бумаги OZON Holdings всё ещё отыгрывают идею включения в MSCI Russia, но уже кажутся перегретыми. Аналогичное можно сказать про TCS Group, но в данной бумаге всё ещё сильны ожидания более щедрого предложения на покупку какой-либо иной структурой. Отметим рост акций «ВСМПО-Ависма», от которых мы ждали активного восстановления на фоне вакцинации и роста надежд на оживление отрасли авиаперевозок. Лидерами дня в составе индекса МосБиржи стали OZON Holdings (+7,53%), TCS Group (+3,91%), «РусАл» (+3,43%), привилегированные «Татнефть» (+2,98%) и обыкновенные «Татнефть» (+2,73%). В стане аутсайдеров оказались «ФосАгро» (-1,05%), «Полюс» (-0,93%), МТС (-0,86%), «Петропавловск» (-0,52%), Mail.ru Group (-0,4%).