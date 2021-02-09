Спрос на продукцию Hasbro, в частности, на настольные игры и коллекционные карты Magic: The Gathering, помог компании превзойти консенсус-прогноз выручки и прибыли за четвертый квартал. Вчера на премаркете акции росли на 4% после того, как производитель игрушек также сообщил о 43%-процентном скачке годовой онлайн-выручки до более чем $1 млрд. Общая выручка выросла на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $1,72 млрд, превысив консенсус-прогноз в $1,69 млрд. На открытии бумаги достигли важного исторического уровня $100 за акцию. Это стало одной из причин того, что в первый час торгов последовала коррекция.

Также повлияла динамика чистой прибыли, показатель упал до $105,2 млн или 76 центов на акцию с $267,3 млн или 2,01 доллара на акцию годом ранее.

В 4 квартале, как и в течение всего года дети находились на удаленном обучении, праздники и мероприятия были преимущественно отменены. Родители, являющиеся непосредственными покупателями игрушек, настольных игр, карт стремились компенсировать «упущенный» год, увеличивая траты прежде всего в интернет-магазинах игрушек, что стало особенно актуально в предрождественский период.

Выручка от игрового подразделения Hasbro, в котором выделяются такие бренды, как Jenga и Scrabble, выросла за квартал на 21%, в то время как франчайзинговые бренды, включающие коллекционную карточную игру Magic: The Gathering, увеличили продажи на 7%.

Пандемия закончится, но компания постарается сохранить тренд. Hasbro планирует запустить серию игр и новых игрушек дошкольных брендов Peppa Pig и PJ Masks.

Инвесторам не стоит драматизировать ухудшение прибыльности компании. Hasbro потратила $34,7 млн на покупку Entertainment One, фирмы, стоящей за Peppa Pig, при этом также выросли расходы на продажу, распространение и администрирование, что может быть связано с расширением онлайн-сегмента. После закрепления котировок выше $100 за акцию ожидаем достижения уровня $106/акцию.