Стоит отметить, что наблюдаемое с конца прошлой недели падение ставок фондирования ниже ключевой (Ruonia о/н 3.73%, о/н своп 3.86%) имеет на себе отпечатки двух условий.

Во-первых, заблаговременное усреднение остатков, реализованное с запасом из-за низкой доступности ликвидности в начале года, заметно снизило спрос на остатки на корсчетах в последние дни периода усреднения. Новый период стартует с 10 февраля, и картина сегмента о/н может довольно быстро развернуться в обратном направлении.

Во-вторых, прошлую неделю можно охарактеризовать как неделю высвобождения бюджетной ликвидности. Было задействовано сразу несколько каналов эмиссии срочной ликвидности (депозиты и РЕПО привнесли 0.74 трлн руб.). Помимо этого, бюджетные расходы оказались довольно щедрыми — траты без учета обслуживания госдолга и исполнения бюджетного правила достигли 0.56 трлн руб., что несколько опередило понедельный график бюджетных потоков прошлых лет.

Эти обстоятельства пока не делают ликвидность «сверх доступной», так как в феврале и марте мы ожидаем чистый отток ликвидности в бюджет. Скорее, январь выбился из сезонной модели довольно скудным объемом размещения бюджетных средств на депозиты, создав определенные неудобства для банков в части среднесрочного фондирования. Поэтому наращивание предложения депозитных средств позволит восполнить потенциальные разрывы ликвидности. Однако, не менее важной особенностью текущего бюджетного цикла стало снижение предложения депозитов со срочностью более 90 дней, что в перспективе ближайших месяцев способно удерживать среднесрочные ставки на повышенных уровнях (OIS 3-мес., 4.22%).