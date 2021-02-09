По итогам первой недели февраля курс USD/RUB понизился на 1,95% до отметки 74,65 руб. за доллар, а курс EUR/RUB просел на 2,03% до уровня 89,95 руб. за евро. В начале текущей недели рубль продолжает укрепление по отношению к доллару и евро.

Поддержку российской валюте оказывают резко возросшие цены на нефть. Цена нефти марки Brent пробила уровень в $60 за баррель и продолжает рост, торгуясь утром во вторник у отметки в $ 61,26 за баррель. Резкий рост цены обусловлен добровольным фактическим снижением добычи «черного золота» со стороны Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в сутки, как было анонсировано на январской встрече ОПЕК+. Также по результатам последней встречи министерского комитета ОПЕК+ были сохранены текущие квоты на добычу нефти, что было крайне положительно воспринято инвесторами.

В числе положительных факторов, влияющих на рост нефти и ослабление американского доллара, стоит также выделить возможное скорое принятие нового пакета экономических стимулов в США в размере $1,9 трлн. Так, на прошлой неделе спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что новый пакет может быть принят до 15 марта, когда истечет срок действия повышенных пособий по безработице. Уверенности в принятии антикризисного пакета прибавляет и то, что накануне Сенат утвердил резолюцию, позволяющую принятие решения Конгрессом без одобрения республиканцев.

Однако укрепление рубля может быть сорвано из-за геополитических рисков. Так, лидеры Германии, Франции, Великобритании и США призвали освободить оппозиционера Алексея Навального. Напомним, что во вторник, 2 февраля, Симоновский суд г. Москвы признал А. Навального виновным по делу «Ив Роше» и полностью удовлетворил требования стороны обвинения, заменив условное наказание реальным сроком. Таким образом, по решению суда следующие 2 года и 8 месяцев Алексей должен провести в колонии общего режима. Также, 5 февраля состоялся и другой суд по «оскорблению ветерана», однако заседание было перенесено на 12 февраля.

Все же, несмотря на напряженную внутриполитическую ситуацию в России, сопровождавшуюся на прошлой неделе акциями протеста, глобальные risk-on настроения положительно влияют на валюты развивающихся стран, в том числе и на российский рубль. Так, CDS на 5-летние российские гособлигации снизились за неделю почти на 10% и сейчас находятся на уровне в 88,65.

Также положительной новостью для российской экономики стала возможность завершения строительства газопровода «Северный поток-2» в водах Дании и переход к финальным этапам строительства уже в апреле этого года. Напомним, что Германия и Франция поддержали проект после разногласий с США, которые рассматривают газопровод как «геополитическую угрозу». Европейские державы, в свою очередь, относятся к «Северному потоку» как к коммерческому проекту, позволяющему ускорить переход ЕС на более экологичные виды топлива. В итоге США «отступили» и дали возможность достроить газопровод без применения санкций на этапе строительства. Вместо этого возможные санкции будут рассмотрены после окончания проекта.

В части макроэкономической статистики по России, на прошлой неделе был обнародован индекс деловой активности в сфере услуг от Markit за январь, который составил 52,7 пункта, что выше результатов за декабрь 2020 года в 48 пунктов. Уровень инфляции в январе составил 5,2% (г/г), что сопоставимо с консенсус-прогнозом аналитиков в 5,3% (г/г). В месячном исчислении инфляция поднялась на 0,7% (м/м), что опять же сходится с прогнозами в 0,8% (м/м) и результатом за январь также в 0,8% (м/м).

На текущей неделе в России будут опубликованы данные по сальдо торгового баланса (четверг), а в пятницу, 12 февраля, пройдет заседание ЦБ РФ по ключевой процентной ставке.