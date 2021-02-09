Пока фондовые индексы США обновляют рекордные уровни, внутри них идёт перераспределение средств между секторами рынка.

Инвесторы активно избавляются от защитных бумаг вроде фондов недвижимости (XLRE), коммунальных компаний (XLU), сектора здравоохранения (XLV) и акций производителей товаров каждодневного спроса (XLP). Оттоки средств стали особенно заметны в последний месяц: на фоне роста процентных доходностей и дешевеющих бондов, свою привлекательность теряют «прокси» облигаций — акции со стабильными дивидендами. Ниже на графике видно, что оттоки средств из этих четырёх защитных секторов оказались рекордными за последние полгода.

С другой стороны, абсолютные лидеры по притокам средств инвесторов — это акции секторов, растущих вместе с восстановлением экономики: финансы (XLF), энергетики (XLE), производители товаров выборочного спроса (XLY), промышленники (XLI) и материалы (XLB). Эта группа ETF наиболее сильно пострадала в период коронавирусного обвала в прошлом году, и эти же бумаги активнее росли на новостях о разработке вакцин.

Бенефициары «экономики на удалёнке» — сектора информационных технологий (XLK) и телекоммуникаций (XLC) пока держатся на текущих уровнях: нет ни массового оттока средств из этих ETF, ни массового притока в них.

Таким образом, внутри секторов рынка происходит перераспределение средств инвесторов в более рисковые (проциклические) сектора. Каждый из них отрабатывает и свою повестку: растущие доходности (и расширяющиеся спреды) хороши для банков, дорожающее сырьё — это попутный ветер для сырьевых и энергетических компаний. Вместе с тем рост доходностей снижает привлекательность «прокси» облигаций (особенно коммунальных компаний и фондов недвижимости). Технологические же акции закрепились на высоких уровнях, инвесторы держат бумаги, понимая, что тренд на проникновение интернета остаётся в силе.

Рынок быстро вернулся к максимумам после попытки коррекции на прошлой неделе и продолжает уверенно шагать вверх. Ставка на восстановление экономики остаётся трендом текущего года.