Штурм вершин продолжается. Кажется, что дальше уже некуда. Но наступает очередной торговый день и мы в очередной раз видим очередное обновление исторических максимумов. Вот и вчерашний день начинался тихо и спокойно. Даже где-то в середине торгов были робкие поползновения отдельных участников рынка зафиксировать прибыль. Однако силы были явно не равны и бычьи настроения к концу основной торговой сессии все же взяли верх. Но и этого было мало. Буквально на последних минутах как истинные спортсмены участники рынка устроили финишный спурт и дружно вынесли все индексы на новые рекордные уровни. Единственно, о чем можно жалеть, так это о том, что индекс NASDAQ все же не дотянул до круглой цифры в 14000 пунктов менее 0,1%. А так было бы вообще очень красиво!

На отраслевом уровне не было конкурентов акциям энергетического сектора, которые в среднем подорожали на 2,68%. Объяснение этому лежит на поверхности — нефть, нефть и еще раз нефть. Цены на черное золото продолжают свой путь наверх в ожидании восстановления экономики. Поэтому акциям нефтяных компаний некуда деваться, как только расти. Больше всех радует Exxon Mobil (XOM, +4,30%), чьи акции в ходе нефтяного ралли с начала ноября месяца прибавили уже почти 70% и сейчас они держат путь к отметке в 70 долларов, откуда начался провал этих акций в январе прошлого года.Также очень мощно смотрелись вчера акции компаний, занимающиеся производством чипов, процессоров и другой полупроводниковой продукции. Все они выросли в среднем на 3-4 процента. А акции одного из лидеров этого сегмента компании NVidia (NVDA, +6,24%) вообще улетели более чем на 6%.

Из отдельных историй по итогам вчерашнего дня хочется отметить также достаточно бурный рост акций автомобилестроительного гиганта General Motors (GM, +4,54%). Повышенный интерес к этим акциям со стороны инвесторов был спровоцирован достаточно креативной и смешной рекламой электромобилей GM, вышедшей накануне Super Bowl (Суперкубок по американскому футболу). Инвесторы, посмотрев эти рекламные ролики, убедились, что GM, разместив рекламу своих электромобилей в самое дорогое и престижное время, делает сейчас ставку на развитие именно данного сегмента автомобилестроения и планы компании в этом направлении весьма и весьма амбициозны. А это в свою очередь усилило веру инвесторов в светлое будущее компании.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 8 февраля было заключено почти 2,4 миллиона сделок с акциями 1 434 эмитентов на общую сумму более 1,9 млрд. долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 09 ФЕВРАЛЯ

6 дней подряд роста — это явный перебор, что, по-видимому, уже чувствуют участники рынка. Сегодня, судя по всему, есть желание сделать небольшую паузу. По крайней мере именно так можно толковать тот небольшой минус, который мы сегодня видим на всех мировых фондовых рынках. Этот минус совершенно незначительный и ограничивается несколькими десятыми процента, но все же после 6 дней окрашенных в ярко-зеленые цвета нынешний красный цвет выглядит волнующе-раздражающим. Хотя, честно говоря, за прошедшую ночь не случилось абсолютно ничего такого, чтобы инвесторы вдруг хоть как-то начали беспокоиться о своем ближайшем будущем. Поэтому вполне вероятно сегодняшнее снижение рынка, если оно конечно еще состоится, будет носить чисто технический характер.

Поэтому основное внимание сегодня стоит уделить не общерыночным тенденциям, а скорее отдельным корпоративным историям и прежде всего акциям тех компаний, которые будут публиковать свою квартальную отчетность. В этом плане есть на что посмотреть.

Так, сразу после окончания торгов появится на свет отчетность двух интереснейших компаний — Cisco Systems (CSCO) и Twitter (TWTR). Особенно большие надежды связаны с первой из них. Компания Cisco в настоящее время что называется «на ходу». Только за последние 6 дней ее акции выросли на 10% и уверенно вышли на докоронавирусные уровни начала 2020 года. Многие аналитики ожидают от компании очень сильных финансовых результатов по итогам 4-го квартала 2020 года, что должно привести к дальнейшему росту котировок ее акций. Судя по росту цен в последние дни, на это же надеются и многие инвесторы.

Что касается компании Twitter (TWTR), то здесь все не так однозначно как с Cisco. С одной стороны, котировки акций компании тоже сильно выросли в последнее время. Однако надо понимать, что акции этой компании сами по себе достаточно волатильны и движения в них часто носят исключительно спекулятивный характер. Поэтому сильный рост еще не означает такого же сильного падения. Тем более чтоTwitter славится своей разочаровывающей отчетностью, после выхода которой ее акции камнем летят вниз. Вот и сейчас у многих аналитиков есть сомнения в том, насколько хороши будут финансовые показатели компании по итогам прошедшего года. Особенно если учесть все те скандалы, связанные с запретами и разрешениями твитов бывшего президента Трампа, которые мы наблюдали в конце прошлого — начале нынешнего года. Поэтому куда на этот раз понесутся котировки акций Twitter после выхода отчетности сказать очень сложно.

А общий прогноз по рынку на сегодняшний день достаточно прост — небольшое снижение и движение котировок вблизи нулевых отметок. Маленькая передышка рынку точно не помешает.