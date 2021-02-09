Число сторонников рубля растёт
Рубль пытался укрепляться на фоне дорогой нефти и слабости доллара на глобальном Forex. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4480 рублей. Ставки MosPrime немного выросли до 4,04% на день, 4,39% на неделю и 4,71% на месяц. Индекс доллара терял более 0,3% и торговался ниже уровня 90,70 п. Однако укрепление рубля это пока лишь следование за нефтью. Цена барреля Brent уже несколько дней удерживается выше 4400 рублей, что выражает сильную недооценённость российской валюты. При отсутствии явных инвестиционных преимуществ рубля (ставка ЦБ ниже инфляции) актуальность рисков внешнеполитического характера остаётся высокой.
Пока не прояснится вопрос содержания возможных будущих рестрикций, рублю будет сложно укрепляться, хотя на рынке растёт число сторонников усиления рубля. Накануне Morgan Stanley также рекомендовал вкладываться в рубль с целью его укрепления минимум на 6%. Многое определится в пятницу риторикой ЦБ РФ. Пока расчёт делается на то, что инфляция начнёт замедляться уже в феврале-марте, но при ухудшения прогноза по инфляции от регулятора будут ждать соответствующих действий.
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