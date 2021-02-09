Самое сложное на рынке — оценить степень безумства. Я всегда тут откровенно «мазал», и в 1999 году, когда ждал обвала интернеткомпаний, а рынок рухнул только в 2000, и в 2008 году, когда уже с нового года начал готовится к обвалу, а рынок после мартовского прогиба из-за банкротства Bear Stearns снова воскрес и обвалился только в сентябре после банкротства Lehman Brothers.

Теперь, с моей точки зрения, все индикаторы безумства инвесторов говорят о том, что мы очень близки к фазе «кровавой бани» на финансовых рынках.

Инвесторы, словно заразившись коронавирусом сверхмягкой монетарной политики, совсем перестали чувствовать запах риска. Доходности по мусорным бондам в США на исторических минимумах, ниже 4%, капитализация компаний в предбанкротном состоянии, типа GME, растет в несколько раз в считанные дни, биткоин и другие криптовалютные фантомы улетают в небеса, И.Маск загружает корпоративные финансы в это добро и разгоняет новый хайп на рынке и прочее, и прочее, и прочее.

Что станет триггером предстоящего снижения? Очевидно, что это ужесточение финансовых условий, рост доходности по базовым активам.

Процесс идет, осталось дождаться только дня, когда обезумевшие инвесторы с таким же азартом будут втаптывать в пол все то, что недавно жадно покупали.