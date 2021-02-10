Европейские фондовые площадки во вторник взяли паузу в росте и закрылись без единой динамики. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,1%, британский индекс FTSE 100 увеличился больше других на 0,12%, немецкий DAX потерял 0,34%, а французский CAC прибавил 0,1%.

Федеральное статистическое управление ФРГ во вторник опубликовали данные по экспорту/импорту. Из-за пандемии коронавируса экспорт Германии в прошлом упал на 9,3% до 1 204,7 млрд евро. Это было первое снижение с 2013 года и самое сильное с 2009 года — на тот момент минус 18, %. В прошлом году импорт также упал на 7,1% до 1 025,6 млрд евро.

Не всем фондовым индексам США удалось удержаться выше нулевой отметки. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq прибавил 0,14% до 14007,7, Dow закрылся на 0,03% ниже нулевой отметки, а S&P500 снизился на 0,11% и составил 3911,2.

Накануне, в понедельник Демократы из Палаты представителей Конгресса США представили первый вариант пакета стимулов объемом $1,9 трлн, который был предложен президентом США Джо Байденом. План предлагает дополнительные прямые выплаты в размере на $1400 на человека для американцев с доходом не более $75000 в год и пар с доходом не более $150000. Комитет также предлагает продлить срок предоставления надбавки к пособиям по безработице до 29 августа и увеличить ее размер до $400 с $300 в неделю. Бюджетный комитет нижней палаты Конгресса планирует начать рассмотрение пакета стимулов в среду, 10 февраля.

Также во вторник был дан старт слушаниям в Сенате по процедуре импичмента экс-президента Дональда Трампа.

Уже после закрытия основной торговой сессии свои финансовые результаты за квартал опубликовали Twitter, Lyft и Cisco Systems. Не смогли порадовать инвесторов только Cisco Systems.

Отчет Lyft оказался в значительной степени лучше ожиданий аналитиков, что способствовало росту котировок в ходе вечерней сессии на 6%. Компания заявила об убытке на акцию в размере $0,58 а выручка составила $570 млн. Аналитики предполагали, что убыток на акцию составит $0,72 при выручке в $563 млн. Кроме того компания озвучила хороший прогноз на предстоящий квартал и усиление позиций в первом полугодии.

Слабый отчет Cisco Systems способствовал падению котировок компании на 3%. По итогам квартал прибыль на акцию составила $0,79. Согласно консенсус-прогнозам, прибыль на акцию ожидалась на уровне $0,76. Выручка также превзошла ожидания. Компания также объявила о повышении дивидендов до 3%.

По итогам квартала Twitter смог продемонстрировать прибыль в размере $0,38, что на $0,07 превысило прогноз. В ходе вечерней сессии бумаги показывали прирост на 1%.

Среди знаковых отчетов среды ожидаются отчеты General Motors, Coca-Cola, Uber, Under Armour.

В среду запланирована публикация блока данных Германии и США по индексам потребитель¬ских цен за январь.

После нескольких недель роста американский рынок немного затормозил восходящую динамику. Однако в среднесрочной перспективе рынкам продолжит оказывать поддержку продолжающиеся стимулы Федрезерва, перспектива новых стимулов, снижение темпов распространения коронавируса и рост вакцинации.



