Российский рынок акций вчера торговался чуть слабее зарубежных аналогов. По рынку прошла небольшая фиксация прибыли после предыдущего подъема. Однако характер торгов показывает, что сильного желания распродать бумаги нет, спрос по-прежнему присутствует.

Некоторые опасения вновь внушает усиление санкционной риторики, на этот раз из Европы. Однако нам кажется, что эти риски можно проигнорировать. Санкции, если они даже будут, не принесут никакого ущерба экономике и крупнейшим эмитентам.

Неожиданно сильно и без особых причин обвалился Сбербанк (-2,3%). Учитывая, что теперь Сбер стал полноценной дивидендной бумагой, акции банка можно аккуратно подбирать на среднесрочную перспективу.

Против рынка торговались акции Мосбиржи, прибавив 1,7%. Мы уже отмечали, что бумага проигнорировала рост начала года, а сейчас пробивает вверх боковой канал, пытаясь отыграть упущенное. Рост эмитента обещает продолжиться.

В общем негативном русле торговались акции нефтяных компаний, что довольно странно, учитывая рекордные за последние месяцы цены на нефть и относительно слабый рубль. Вероятно, трейдеры начали закладывать в котировки «нефтянки» неизбежное снижение нефтяных цен, что вполне логично.

Между тем, рост нефти хоть и замедлился, но активизации продаж пока нет. Сегодня «черное золото» торгуется с небольшим снижением относительно вчерашнего закрытия, но подобную картину – снижение в ходе азиатских торгов и дальнейший рост – в последние дни мы видим часто. Однако мы все-таки ждем коррекции по нефти.

Сегодня перед нашим открытием внешний фон позитивен: более трети процента прибавляют американские фьючерсы, в «зеленой» зоне торгуются промышленные и драгоценные металлы, около 61 доллара за баррель стоит нефть.

Так что откроемся мы небольшим ростом, чуть лучше рынка будут выглядеть золотодобытчики, «Норникель» и черные металлурги.

Однако особого желания продолжить рост и пойти штурмовать исторические максимумы пока не видно.

Очень волатильно в последние дни проходят торги рублем. Вроде бы и санкционные риски сняты, и дорогущую нефть нужно отыграть ростом, но на рынке постоянно появляются крупные покупатели валюты.

Сегодня рубль на открытии торгов вновь подрастет. Но впереди у пары доллар-рубль сильная поддержка 73, для пробития которой нужны веские основания.



