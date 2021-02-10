Российский рынок акций во вторник начал выглядеть слабее других фондовых площадок развивающихся стран. Так, индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,6% против снижения наших индексов. Обороты торгов при этом восстановились и достигли средних значений за последние месяцы. В акциях индекса Мосбиржи наторговали на 109 млрд руб.

На рынках Европы и США преобладала нейтральная динамика, амплитуда колебаний начала снижаться относительно последних дней. Впрочем, стоит отметить, что по американскому S&P 500 торможение роста не сопровождается резким разворотом и продажами несмотря на перекупленность и близость исторических максимумов. Так что говорить о завершении растущего тренда пока преждевременно. Рынки поддерживают ожидания утверждения пакета мер стимулирования экономики США на $1,9 трлн, а также снижение темпов распространения пандемии.

По индексу Мосбиржи закрепиться выше 3450 п. пока не удалось, а это значит, что сценарий роста к новым рекордным отметкам все еще не актуален. Подъем последних дней пока воспринимается в качестве отскока. Однако сразу же отметим, что вчерашняя активизация продавцов не привела к по-настоящему существенному снижению, свидетельствуя о том, что на текущих уровнях существует достаточный спрос. Поэтому мы можем быстро возобновить подъем, если ключевые западные рынки вернуться к восходящей динамике.

По индексу Мосбиржи потенциальное закрепление 1–2 сессий выше 3450 п. откроет среднесрочные цели в районе 3600–3620 п.

Российский рубль укрепляется пять сессий подряд. Курс USD/RUB накануне опустился к 73,9. На динамике рубля позитивно сказываются высокие цен на нефть и другие commodities, фактор сезонности, снижение объема покупок валюты со стороны Минфина, а также общий благоприятный фон на развивающихся фондовых площадках.

При сохранении ситуации, когда геополитика временно отошла на второй план, допускаем постепенное снижение курса USD/RUB в среднесрочной перспективе (март–апрель). Какой-то один целевой уровень выделить сложно. Вся область 72,6–73,2 выступает зоной технической поддержки.

На рынке нефти пока не появлялось каких-то признаков разворота. Фьючерсы Brent растут восемь сессий подряд. Сильная перекупленность игнорируется. Вчерашние цифры от API по запасам нефти в США вновь указывают на их снижение выше ожиданий, что позитивно для котировок.

Согласно оценкам Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), в I квартале объем дефицита на рынке нефти составит примерно 2 млн баррелей в сутки. Но уже во II квартале за счет роста добычи рынок перейдет в состояние баланса, а это значит, что сохранить восходящий тренд по нефти будет крайне сложно. Более того, эксперты EIA ожидают, что к концу года стоимость барреля Brent снизится до среднего значения в $52, что на 15% ниже текущих значений.

В центре внимания

Сегодня рано утром объявили итоги квартальной ребалансировки индексов MSCI. Как и ожидалось, расписки TCS Group были включены в стандартный индекс MSCI Russia. Это обеспечит приток порядка $200 млн пассивных средств. Решение было заранее прогнозируемо, так что по факту события позитивная реакция в TCS может быть краткосрочной, после чего увидим активизацию продавцов. Так в прошлый раз было с бумагами Mail.ru Group.

В индексе компаний малой капитализации MSCI Russia Small Cap депозитарные расписки ЛСР были заменены на более ликвидные локальные акции ЛСР. Также из индекса исключены TCS Group из-за перехода в стандартный индекс MSCI. Итоги ребалансировки вступят в силу с 1 марта.

Qiwi (+5%). В моменте бумаги росли на 12%, но к концу дня скорректировались. Каких-то важных корпоративных новостей и конструктивных объяснений такого ускорения по-прежнему не замечено. На мой взгляд, свою роль отчасти играет спекулятивный фактор. Для акций Qiwi достаточно было любого импульса роста, чтобы спекулятивный капитал резко присоединился к движению. К этому располагали события последних недель, когда бумаги сильно отстали от динамики рынка и болтались у минимумов. Если отбросить регуляторные риски (ограничения ЦБ и регулирование букмекерской отрасли), то бизнес выглядит недооцененным. В условиях избытка ликвидности такие истории могут пользоваться повышенным спросом при появлении первых признаков восстановления. Впрочем, импульс уже реализовался, а значит без дополнительных драйверов продолжить ралли будет сложно.

М.Видео (-1,1%). Компания опубликовала сильные операционные результаты и объявила параметры новой дивидендной политики. В моменте бумаги росли на 5%, но далее последовала «фиксация по факту», ведь котировки М.Видео уже сильно выросли в преддверии Дня стратегии. Согласно утвержденным параметрам, дивиденды за последние 12 месяцев могли бы быть на уровень 72,1 руб. или 8,6% относительно текущих уровней. Финансовые результаты компании по итогам II полугодия 2020 г. ожидаются сильными, угрозы превышения порогового значения в 2х по показателю «чистый долг/EBITDA» не просматривается. Поэтому дивидендная доходность на горизонте ближайшего года может превысить 9%.

Магнит (+3,2%). Последние две сессии акции выглядят существенно лучше рынка. Котировки приближаются к важной области сопротивления 5290–5330 руб. В случае подъема выше этих отметок откроется дорога к 5440 руб. В это же время расписки X5 Retail Group отстают от динамики сектора и рынка в целом. На наш взгляд, такое движение неоправданно. Сильная зона поддержки расположена около 2560–2590 руб. Среднесрочные ожидания позитивные.

РУСАЛ (+3%). Опережающая динамика вопреки снижению рынка, падения цен на акции Норникеля и укрепление рубля. Акции компании выглядят очень сильно при таком фоне, что указывает на наличие крупных покупателей. Позитивным драйвером продолжит выступать фактор высоких цен на алюминий, которые поднялись к максимумам за два года ($2065).

Ozon (-6,1%). Самый волатильный инструмент на российском рынке. Бумаги летают на 5–10% без каких-либо фундаментальных оснований. Предсказать краткосрочную динамику актива не представляется возможным.

Среди важных корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчета о январских продажах алмазов АЛРОСА. Кроме того, совет директоров Черкизово даст рекомендации по дивидендам за 2020 г.

Продолжается сезон корпоративных отчетов в США. Сегодня результаты представят Coca-Cola, Uber, General Motors.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,3%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится около уровня $61.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия вторника.



