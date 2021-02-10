По всей видимости в 2021 году можно ожидать не меньше сюрпризов от мировых финансовых рынков, чем в прошлом. Не простым год будет и для валютного рынка. Кредитно-денежная политика Федеральной резервной системы США давит на доллар, обесценивая его, в то время как курс рубля остается заложником угрозы новых санкций и ситуации на нефтяном рынке. Но обо всем по порядку.

Что ждать от рубля в 2021 году?

Без всяких сомнений одним из основных рисков для рубля в текущем году может стать санкционная тематика.

Россия без SWIFT: реальность и альтернативные решения

Эмбарго российской нефти, отключения от SWIFT и ограничения на госдолг, в текущих макроэкономических условиях маловероятны.

Фактически США сами загнали себя в тупик, маневра для новых санкций почти не осталось, но делать что-то надо. Поэтому новые санкции — это либо очередные ограничения наших чиновников, либо угрозы инфраструктурным проектам вроде "Северного потока 2".

Разумеется, ни то ни другое для нашей экономики не несет фатального урона, хотя в целом само ожидание "чего-то плохого" создает на рынке напряжение и нервозность, которое время от времени будет выливаться в резкие скачки рубля.

Политическая напряженность внутри страны в связи с делом Алексея Навального, скорее всего, будет носить кратковременный характер, однако новый виток обострения можно ожидать в сентябре во время выборов в Государственную думу.

Вторым по важности фактором является ситуация на нефтяном рынке. Текущее восстановление спроса на нефть поддерживает рубль и российский фондовый рынок. Действия ОПЕК+ стабилизировали ситуацию на рынке и нефть сумела достигнуть докоронавирусной отметки в $60 за баррель.

Благодаря девальвации "бочка нефти в рублях" подобралась в плотную к 4 500 рублей за баррель.

Это вполне комфортные условия для бюджета России, и ждать от нашего правительства активных действия с целью дельнейшего ослабления национальной валюты не стоит.

Среднегодовая цена Brent может составить $50 за баррель. Такая консервативная оценка связана с возможным возвращением в этом году на рынок американских сланцевиков, которые своей активностью могут нарушить хрупкий баланс.

Фактором, играющим в пользу рубля уже сейчас, можно назвать кредитно-денежную политику ведущих центральных банков мира, обеспечивающих мировую экономику "лавиной денег".

В таких условиях излишняя ликвидность уходит в сырьевые рынки и рисковые активы, к которым относится и рубль.

Таким образом, при условии отсутствия "черных лебедей", средний курс рубля к доллару в 2021 году можно ожидать в районе 72 рублей.

Обречен ли доллар?

Победа демократов на выборах США с большой уверенностью сулит нам эпоху слабого доллара. Еще до президентских выборов Джо Байден обещал широкомасштабные программы помощи населению и бизнесу в период пандемии размером в $1,9 трлн.

Однобокий растущий пузырь: к чему должны быть готовы инвесторы сейчас

Чем больше долларов напечатано, тем дешевле они становятся. Это на руку ФРС, таким способом они пытаются хоть как-то поддерживать экономику США. Но у этого способа есть большие минусы.

Свободные деньги уходят в опасные зоны: какого пузыря не хватало рынку

Острый спрос на доллар может возникнуть в случае обвала американского рынка, ведь большинство долгов в мировой экономике номинировано именно в этой валюте. Тем не менее, по нашим прогнозам, обвала в этом году ждать не стоит, хоть и признаем, что пузырь на рынке есть.

В базовом сценарии на 2021 год ФРС и дальше будет удерживать процентную ставку на уровне 0,25% и продолжит поддерживать экономику по средствам всевозможных монетарных инструментов. По сути, все сводиться к тому самому "печатному станку" долларов. Таким образом, у американской валюты есть все предпосылки для дальнейшего обесценивания к мировой корзине валют.

В чем держать свои сбережения в 2021 году?

"Сash is trash" — крылатая фраза основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates Рея Далио. С подобным мнением тяжело не согласится, когда понимаешь, в каком колоссальном объёме центральные банки допускают эмиссию ликвидности.

Поэтому одной покупкой валюты не обойтись, нужно еще грамотно инвестировать сбережения в активы (к примеру акции, драгоценные и промышленные металлы, ETF, недвижимость и т.д.). Инфляция доберется до любой наличности и не важно лежит она под матрасом в рублях или в долларах.

Если диверсифицированного валютного портфеля нет, а на руках только рубли, лучшим вариантом будет сохранять спокойствие и формировать его постепенно. Валюта имеет свойства высокой волатильности, поэтому непрофессионалам будет тяжело поймать идеальную цену, выгоднее прибегать к тактике усреднения.

Ловушка девальвации: почему слабый доллар неизбежен

Первые покупки по доллару стоит проводить в районе 72-73 рублей, следующий диапазон находится в районе 70 рублей. Идеальным вариантом будет покупка в районе 68 рублей, у нашей валюты есть шансы такого укрепления, при условии отсутствия "черных лебедей".

Для евро привлекательными уровнями покупки выступают 84,80 и 78 рублей.

Рубли предпочтительнее размещать в надежных корпоративных облигациях — это позволит хотя бы частично нивелировать инфляцию.

При более рисковом подходе возможно рассмотреть вложения в акции российских экспортеров со стабильной дивидендной политикой.



