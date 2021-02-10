Минфин немало удивил выбором бумаг на очередные первичные аукционы ОФЗ. В условиях слабости сегмента ОФЗ-ПД, доходности которого вновь перешли к росту вчера (+6/+9 бп вдоль кривой), участникам рынка будут предложены как раз 2 серии ОФЗ-ПД в неограниченном объеме вместе с 10 млрд руб. серии ОФЗ-ИН 52003. И это притом, что в последние недели бумаги с фиксированным вознаграждением не могут найти ощутимый спрос ни на первичном, ни на вторичном рынке.

Мы полагаем, что сегодняшние аукционы состоятся лишь при условии большой гибкости Минфина по цене.