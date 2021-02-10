Что поддержит укрепление рубля
Одним из факторов укрепления доллара против основных конкурентов на минувшей неделе была уверенность инвесторов в быстром восстановлении экономики США. Однако, после выхода слабого отчета по рынку труда в США за январь в пятницу началось ослабление американской валюты в рамках коррекции после месячного роста. Дополнительные опасения у рынков вызывает быстрый рост госдолга в США, в том числе для финансирования нового пакета бюджетной поддержки экономики на $1,9 трлн.
Из внутренних факторов укрепления рубля можно отметить вернувшийся интерес инвесторов к покупкам ОФЗ после резкого снижения цен в январе. Также в пользу рубля выступает уменьшение покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила – с 5 февраля ежедневные покупки составляют 2,4 млрд руб. против 7,1 млрд в январе.
Считаем, что в первом квартале тенденция рубля к укреплению будет сохраняться благодаря сезонно крепкому текущему счету платежного баланса РФ. Ожидаем увидеть рубль в диапазоне 72-74 к доллару и 88-90 к евро.
Поддержку рублю оказывают низкий спрос на импорт, в том числе из-за ограничений на внешний туризм, небольшие выплаты по внешнему долгу, приток капитала в высокодоходные активы развивающихся рынков благодаря ультрамягкой политике ФРС и ЕЦБ. Кроме этого, на курсе рубля благоприятно сказывается смягчение ограничений на добычу нефти России в рамках сделки ОПЕК+. С 1 февраля Россия может нарастить добычу на 65 тыс. б/с и еще на столько же в марте.
Основным фактором неопределенности для рубля выступают геополитические риски, которые негативно сказываются на отношении инвесторов к рублевым активам. Администрация Байдена сохраняет воинственную риторику в отношении России и продолжает угрожать новыми санкциями. В базовом сценарии мы не ожидаем введения новых жестких антироссийских ограничений (например, на госдолг или банки). Полагаем, что США и Европа ограничатся словесными угрозами или точечными персональными санкциями, которые не сильно влияют на рынки.
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