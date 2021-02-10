Акт социальной справедливости. Как власть делит нефтедоходы с населением
Как сообщают российские СМИ, российское правительство планирует рассмотреть новый пакет мер социальной поддержки объемом примерно 500 млрд руб. Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что никаких точечных социальных мер поддержки не планируется, мы не исключаем, что решение о дополнительных социальных выплатах все же выглядит возможным. О нем может объявить лично президент Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию, которое, как ожидается, состоится в феврале. К этому предложению можно отнестись, во-первых, как к ответу российских властей на недавний всплеск протестной активности; и, во-вторых, как к подготовке к думским выборам и выборам глав субъектов РФ, которые пройдут в России 19 сентября 2021 г.
Во-вторых, усиление роли социальных расходов в бюджетной политике – негативная новость для тех компаний, которые опираются на бюджетное финансирование: полезно напомнить здесь, что в рамках финансирования расходов нацпроектов в 2020г на 2,1 трлн некоторые области, такие как цифровая экономика и экология испытывали недофинансирование, тогда как социально-ориентированные области смогли увеличить уровень расходов.
В-третьих, мы считаем, что это предполагаемое увеличение социальных расходов не представляет угрозы для общего ужесточения бюджетной политики: мы все еще ожидаем, что цена на нефть, балансирующая бюджет, составит $66/барр. в 2021.
Наконец, учитывая все возрастающую вероятность того, что более высокие в сравнении с ожиданиями доходы населения окажут инфляционное давление, мы считаем, что эта новость говорит в пользу более осторожного подхода ЦБ к решению по ставке, обосновывая необходимость продолжительной паузы на уровне 4,25% и ужесточения своей риторики.
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