На сегодняшнем аукционном дне Минфин, несмотря на неудачу на предшествующих аукционах (когда спрос на длину оказался столь слабым, что размещение 7-летних бумаг пришлось признать несостоявшимся), вновь предлагает пару классических выпусков, однако более короткой дюрации: 4-летние ОФЗ 26234 и свежий (=низкая ликвидность на вторичном рынке) 10-летний выпуск ОФЗ 26235 в объеме остатков, доступных к размещению (176 млрд руб. и 478 млрд руб., соответственно).

Нефть защитила ОФЗ от коррекции в GEM. За прошедшую неделю состояние рынка ОФЗ улучшилось: произошла стабилизация линии доходности, несмотря на доминирующий рост доходностей локальных долгов GEM: в частности, госбумаги Мексики прибавили 10 б.п. В результате премия ОФЗ к ним сократилась до 100 б.п. (на 15 б.п. от локального максимума), чему способствовало главным образом ралли нефти (котировки Brent взлетели выше 61 долл./барр., способствуя укреплению рубля), в то время как тема санкций пока не развивается.

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Короткий выпуск 26234 имеет высокий шанс на успех. Больший шанс на успех имеет 4-летний выпуск 26234, который, скорее всего, найдет адекватный для Минфина спрос (без премии к рынку на уровне YTM 5,6%) со стороны локальных участников (основным фактором привлекательности является редкое предложение ведомством коротких бумаг, а также некоторая стабилизация внутреннего рынка).

Также традиционный узкий круг инвесторов обеспечит размещение инфляционных бумаг 52003 (по нашему мнению, бумаги не интересны из-за низкого купона и отсутствия значительного потенциала для роста официальной инфляции).