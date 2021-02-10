Главное событие вчерашнего дня – это, безусловно, преодоление индексом высокотехнологичных акций NASDAQ отметки в 14 000 пунктов. Год назад перед началом коронавирусной эпидемии индексы также были на своих максимумах, но тогда этот максимум для индекса NASDAQ равнялся 9800 пунктов. А сейчас – на 45% выше! Возникает вполне резонный вопрос: а не будем ли мы к концу года покорять отметку в 20 тысяч? Страшно, аж жуть!

Если же более подробно взглянуть на ход вчерашних торгов, то, честно говоря, кроме обновления всеми 3 индексами своих новых исторических максимумов, больше ничего выдающегося не произошло. Как и предполагало большинство аналитиков, после 6-ти дневного ралли надо было взять паузу и участники рынка с удовольствием это сделали. Торги все время велись вблизи нулевых отметок на минимальных оборотах.

Об отсутствии какого-либо особого интереса со стороны инвесторов свидетельствует и тот факт, что наиболее активно торговля велась в секторе Real Estate, который всегда находится на задворках торгов и акциям компаний, занимающихся управлением недвижимостью, участники рынка уделяют внимание в последнюю очередь. В среднем эти компании подорожали вчера на 0,83%, что явилось лучшим результатом среди всех 11 секторов.

А вот хуже всех шли вчера дела в энергетическом секторе. После бурного роста в предыдущие дни по акциям нефтегазовых компаний прокатилась небольшая волна фиксации прибыли и они дружно подешевели в среднем на 1%. Согласитесь, после роста на десятки процентов за последние месяцы это совершенно небольшая плата и ничего страшного в том нет.

На уровне отдельных акций стоит по итогам вчерашнего дня стоит отметить акции автомобилестроительной компании Ford Motors (F, +3,20%). Вообще автомобилестроители в последнее время регулярно радуют участников рынка. То одна, то другая компания сообщают о новинках и своих планах по выводу на рынок в самое ближайшее время новых электромобилей и это тут же находит отклик в отзывчивых душах инвесторов. На этот раз Ford обрадовал всех сообщением о том, что собирается запустить мини-электрокар на базе Ford Fiesta на своих европейских заводах совместно с Фольксвагеном. Подстегнула интерес к акциям этой компании еще и информация о том, что основной конкурент Tesla (TSLA,-1,62%) компания Rivian собирается выйти на IPO в конце этого или в начале следующего года и привлечь около 50 млрд. долларов. В проекте Rivian активное участие принимают такой монстр как Amazon (AMZN,-0,54%) и все тот же Ford.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в понедельник 8 февраля было заключено почти 2,2 миллиона сделок с акциями 1 430 эмитентов на общую сумму более 1,7 млрд. долларов США.

Ожидания рынка

Продолжаем расти, но мысли о коррекции становятся все навязчивей и навязчивей. Слишком уж все хорошо! Это начинает всех серьезно напрягать. Однако это не мешает нам сегодня продолжить свой путь наверх. По крайней мере по итогам первой половины дня умеренный оптимизм продолжает овладевать большинством участников рынка. Факторы «радости» все те же – снижение заболеваемости от коронавируса, ожидание больших денег от Правительства и, наконец, хорошая отчетность от компаний. Причем последнее подтверждается даже там, где реакция участников рынка была негативной.

Так, вчера после окончания торгов вышла отчетность от достаточно знаковой для всего рынка компании Cisco Systems (CSCO). Финансовые показатели компании оказались во многом лучше ожиданий, также как и прогнозы на этот год. Да, руководство компании отметило некоторые трудности, связанные с производством и монтажом крупных корпоративных коммуникационных систем. Однако это проблемы не критичны и точно будут решены по окончанию пандемии. Казалось бы, надо радоваться, но участники рынка отреагировали на отчетность достаточно холодно и провалили акции Cisco на пост-маркете более чем на 5%.

А вот зато отчетность компании Twitter (TWTR) была принята инвесторами на УРА! И акции этой компании торгуются сегодня с утра уже почти на 4% выше от вчерашних уровней.

Если же оценивать обстановку в целом, то сохраняющийся на рынке умеренный оптимизм вполне может позволить увидеть нам сегодня еще один день роста. И, несмотря на то, что расти все сложнее и сложнее, но свои 0,5% индексы вполне могут сделать.

При этом особое внимание сегодня стоит уделить выходящим в 18-30 мск данным по запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Судя по всему, рынок нефти также находится на грани коррекции и плохие данные о запасах вполне могут стать триггером для ее начала. И если это произойдет, то это может потянуть за собой вниз сначала акции энергетических компаний, а затем возможно и весь рынок в целом.