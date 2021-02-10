Интерес покупателей к Россетям пока умеренный
В лидерах роста к середине сессии были акции Petropavlovsk (+3,09%), которые подскочили без видимых фундаментальных причин, и бумаги М. Видео (+2,39%). Обыкновенные акции Россетей подорожали на 0,75%. В лидерах снижения были бумаги ПИК (-2,33%) и расписки Qiwi (-2,04%).
Акции Россетей в среду чувствуют себя увереннее рынка, но при этом обыкновенные бумаги не смогли сломить среднесрочный нисходящий тренд и отступили от сопротивления 1,7500 руб. Объемы торгов на повышении в феврале можно охарактеризовать как средние, следовательно, интерес покупателей к бумагам пока также умеренный. Наращивать краткосрочные "лонги" имеет смысл лишь при закреплении выше 1,7500 руб., а важная среднесрочная поддержка (в том числе средняя полоса Боллинджера недельного графика) расположена у 1,6050 руб. – её преодоление подтвердило бы риски развития снижения вплоть до движения в район 1,5000 руб.
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