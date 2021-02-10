Бывший инвестиционный директор Goldman Sachs продал все свои акции Tesla
Сегодня стало известно, что Gary Black, бывший инвестиционный директор Goldman Sachs продал все свои акции Tesla, после новостей о покупке И.Маском биткоинов.
Знаковое событие, которое говорит, что в текущей безумной фазе рынка финансисты-традиционалисты участвовать не хотят. Они знают, чем это заканчивается. Молодые Робингуды, пытающиеся с наскока взять рынок, разогнать акции, индексы и т.д., плохо осознают последствия данных действий.
Они думают, что торговля на рынке подобна игре с цифрами с использованием алгоритмического симулятора. Хорошо, когда результат положительный, а вот когда приходится платить по счетам и гасить минусы, игра превращается в суровую реальность.
В понедельник родители молодого, двадцатилетнего трейдера, который покончил с собой, подали на Робингуд в суд. Они обвиняют площадку в том, что та позволила юноше без опыта и постоянного дохода занять позицию на 1 млн долларов на рынке опционов, что в итоге принесло убыток в 730 тыс. долларов. Никто ему не мог помочь, подсказать, предупредить.
Оказывается, в Робингуд нет даже сервиса по поддержке клиентов, только механические ответы и письма с маржин коллами. Боюсь, что после серьезного провала на рынках таких молодых людей с огромными долгами будет очень много.
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