По итогам вчерашнего дня индекс РТС продемонстрировал снижение на 0,3%, а сегодня пребывает в «нулевой» зоне. В последние шесть месяцев у инвесторов наблюдался повышенный аппетит к рискам. В частности, доходность мусорных облигаций сейчас находится на минимуме за всю историю. Оптимистичным настроениям помогло создание новых вакцин против коронавируса, ожидания финансовой поддержки со стороны законодателей Конгресса, успешный сезон отчетности в США. По данным Credit Suisse результаты за четвертый квартал превосходят ожидания на 17%. Многие аналитики из американских инвестбанков говорят о весеннем «бычьем ралли», но что они еще могут говорить? Они по должности оптимисты – продать клиенту идею падающего рынка сложно. Между тем фондовые индексы забрались на такие высоты, что сложно представить какие новости могут подстегнуть их дальнейший рост без коррекции.

Появились сигналы что «быки» нуждаются в передышке. В частности, последний месяц перестали расти акции компании Тесла, а она является знаковой для сектора технологий США. Пока технических сигналов на продажу нет, но в случае снижения котировок ниже 800 лучше эти акции продать. У компании Тесла могут быть проблемы из-за качества машин. Даже Илон Маск признает, что в отдельных случаях для ускорения выпуска нарушались технологические карты, в частности карты покраски кузова. Кроме того, компания попала в поле зрения китайских регулирующих органов. У автомобилей Model 3 произведенных в Китае есть ряд проблем, например «возгорание аккумуляторной батареи», «ненормальное ускорение», был отмечен случай самопроизвольного включения автопилота. Китайские проблемы — это очень серьезно, потому что в следующем году компания намерена реализовать на рынке Поднебесной около 40% произведенных автомобилей. На этой неделе начнется второй судебный процесс по импичменту бывшего президента Дональда Трампа и как он повлияет на настроения инвесторов не совсем понятно. Это процесс интересен с точки рения выстраивания конструктивного сотрудничества в ближайшие четыре года между политиками из станов демократов и республиканцев. Ответить на экономические вызовы без такого сотрудничества невозможно.

Индекс МосБиржи пока пребывает в отрицательной зоне. Покупок инвесторов из Лондона после 11.00 мск мы не увидели. Зигзагообразная динамика рынка продолжается – белые полосы для инвесторов чередуются с черными. Вчера и позавчера акции QIWI были среди лидеров роста, сегодня пока они среди лидеров снижения, но я не удивлюсь, если завтра или сегодня вечером они опять выйдут в лидеры роста. Кому нравятся фондовые блюда с «острым чили перчиком» выбирают акции QIWI, котировки которой пребывают под понижательным трендом, а кто-то более консервативный выбирает акции Газпрома. Кстати, акции QIWI сейчас делают большое дело, укрепляясь выше поддержки 700. В текущей ситуации это благое дело и постепенно вырисовываются перспективы роста на 1050…если американский рынок не подведет разумеется. Кто-то ждет весеннего ралли, а аналитики Bank of America в первом квартале ждут коррекцию американского рынка 5-10% поэтому покупать акции сейчас лучше без фанатизма. Падающий американский рынок может рикошетом ударить по нашим фондовым индексам.



