Boeing успешно поставил в январе 26 новых самолетов, в том числе 21 единицу 737 MAX, который сейчас является основным в линейке компании. Это первый месяц за 2 последних года, когда американская авиакорпорация по числу выполненных заказов обошла своего главного конкурента Airbus. Поставки осуществлялись, как и прежде, из числа уже произведенных самолетов. В запасах у Boeing остается 400 единиц новых 737 MAX. Объем продаж в январе был ожидаемо ниже, чем в декабре (39 штук), однако существенно выше, чем в том же месяце годом ранее (январь 2020 года – 13 поставленных самолетов). Компания далека от своих докризисных объемов (до введения запрета на полеты 737 MAX), но текущая динамика позволяет рассчитывать на то, что продажи будут восстановлены раньше 2025 года.

Некоторую настороженность в данных от Boeing вызывает то, что отказы от поставок все еще случаются. Они не касаются модели 737 MAX, тем не менее за январь было отменена закупка четырех самолетов: одного военного назначения и трех широкофюзеляжных гражданских. В подвешенном состоянии находятся самолеты 777 линейки, которые продолжают генерировать убытки для Boeing. Отдельные успехи в продажах 737 MAX омрачаются тем, что не все из собранных самолетов можно будет реализовать без существенного апгрейда: 11 машин было выведено из числа готовых к отправке. Новые заказы в январе для будущих поставок коснулись только грузовых 747-8. На этом фоне Airbus все еще смотрится более уверенно: при 21 исполненном заказе в январе она не получила ни одной отмены, замены или возврата.

Акции Boeing динамично растут с ноября, когда появились первые сообщения о снятии ограничений на полеты 737 MAX. Суммарно за три последних месяца бумаги прибавили около 40%. На последней сессии после публикации данных по продажам в январе акции Boeing были в плюсе на 1,5%. Потенциал роста в данной бумаге еще не исчерпан. Рынок все еще осторожно выкупает просадку Boeing, возникшую в первой половине 2020 года. Сейчас акции компании на 37% ниже значений предыдущего февраля. При умеренно бычьем сценарии они могут в ближайшие месяцы подняться с $215 до $240. Это дает потенциал роста свыше 11%.



